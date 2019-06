Predstavenstvo Renaultu sa chystá preskúmať ponuku Fiatu na fúziu

Francúzska vláda, najväčší akcionár Renaultu s 15-percentným podielom v automobilke, žiadala svoje vlastné garantované miesto v novej rade a právo veta pri menovaní generálneho riaditeľa.

Paríž 4. júna (TASR) - Vedenie francúzskej automobilky Renault sa v utorok chystá preskúmať ponuku nadnárodného koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FAC) na fúziu v hodnote 35 miliárd USD (31,29 miliardy eur). Taliansko-americká automobilka totiž v noci na utorok vyriešila sporné body s francúzskou vládou. Uviedli to tri zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Kompromis v otázke vplyvu francúzskej vlády na kombinovanú spoločnosť FCA-Renault môže uvoľniť cestu predstavenstvu spoločnosti Renault, aby schválilo rámcovú dohodu, ktorou sa začne dlhý proces úplnej fúzie, pokiaľ sa na stretnutí neobjavia nové otázky.



Francúzska vláda, najväčší akcionár Renaultu s 15-percentným podielom v automobilke, žiadala svoje vlastné garantované miesto v novej rade a právo veta pri menovaní generálneho riaditeľa.



Počas rokovania do neskorých nočných hodín s predsedom predstavenstva FCA Johnom Elkannom však vláda nakoniec akceptovala kompromisný návrh, podľa ktorého by mala mať v predstavenstve zlúčenej firmy jedno zo štyroch kresiel pridelených Renaultu, zatiaľ čo FCA bude mať svoje štyri kreslá.



Okrem toho Renault prenechá jedno zo svojich dvoch kresiel v štvorčlennej rade riaditeľov zástupcovi francúzskeho štátu.



Renault, FCA a francúzska vláda sa odmietli vyjadriť k tejto správe.



(EUR = 1,1185 USD)