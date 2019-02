Predstavitelia KĽDR prišli do Pekingu pred stretnutím Trumpa s Kimom

Na zozname pasažierov lietadla smerujúceho do Pekingu bol aj Kim Čchang-son, ktorý je fakticky šéfom kancelárie Kim Čong-una.

Soul 15. februára (TASR) - Dvanásti predstavitelia Severnej Kórey pricestovali v piatok do čínskeho Pekingu pred druhým plánovaným summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom juhokórejská agentúra Jonhap.



Očakáva sa, že títo Severokórejčania odletia cez víkend do Hanoja, kde sa budú podieľať na logistických prípravách dvojdňového summitu Trumpa s Kimom, ktorý by sa mal vo vietnamskom hlavnom meste konať v dňoch 27. a 28. februára.



Severnú Kóreu navštívil v priebehu minulého týždňa osobitný vyslanec Spojených štátov pre Severnú Kóreu Stephen Biegun. Predmetom jeho rozhovorov boli prípravy na hanojskú vrcholnú schôdzku, ale aj plnenie záväzkov z prvého stretnutia Trumpa s Kimom, ktoré sa uskutočnilo v júni 2018 v Singapure.



Týmito záväzkami sú podľa Washingtonu "úplná denuklearizácia, premena vzťahov medzi USA a KĽDR (Kórejskou ľudovodemokratickou republikou) a budovanie trvalého mieru na Kórejskom polostrove".