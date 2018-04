Premiér chce vytvoriť zoznam všetkých výmer,na ktoré sa platia dotácie

Zoznam by mal byť verejný a mal by prispieť k väčšej verejnej kontrole v tejto oblasti.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce vytvoriť zoznam všetkých výmer, na ktoré sa platia dotácie. Zoznam by mal byť verejný a mal by prispieť k väčšej verejnej kontrole v tejto oblasti. Predseda vlády SR to zdôraznil v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.



"Chcem, aby sme veľmi jasne dali na jeden zoznam všetky výmery, na ktoré sa platia dotácie. Chcem, aby sme na jeden zoznam dali všetky podniky, osoby samostatne hospodáriace a dokonca máme niekoľko možno až tisíc alebo stoviek ľudí, ktorí na rodné číslo poberajú dotácie, to znamená, že vôbec nehospodária, len vlastnia nejakú výmeru," spresnil Pellegrini s tým, že chce požiadať ministerstvo poľnohospodárstva o takýto prehľad.



Zoznam by mal byť verejný a podľa premiéra sa tým poukáže na mnoho nedostatkov systému. "K tomuto zoznamu budeme priraďovať subjekt, akú máš výmeru, koľko berieš dotáciu a k tomu dajme, koľko má tržieb a čo produkuje, aby sme jasne ukázali, koľko máme na Slovensku ľudí, ktorí len pôdu vlastnia, len na ňu berú dotáciu a neprodukujú ani cent žiadnej poľnohospodárskej výroby a neprispievajú ani jedným eurom k sebestačnosti potravinovej, ktorá je tak kritizovaná a verte, že ten zoznam bude veľmi, veľmi zaujímavý," skonštatoval.



Zároveň poukázal na to, že určitá skupina ľudí nie je povinná poskytovať štatistiky. "Budeme musieť pravdepodobne požiadať aj tých menších, aby nám formou dotazníka cez okresné poľnohospodárske komory tieto dáta dali a ja si myslím, že v tomto štáte a v moderných technológiách, ktorými dnes disponujeme, to musí byť otázka týždňov," zhodnotil Pellegrini. Podľa jeho slov by mohol byť zoznam hotový do konca mája a plánuje o tom rokovať aj s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (nominantka SNS).



Dodal, že toto opatrenie podľa neho poukáže na množstvo problémových subjektov, ktoré dotácie berú a na pôde nič neprodukujú. "Tieto dáta možno že vytvoria úplne reálny tlak, úplne verejnú kontrolu na to, aby sme konečne urobili poriadky a nedochádzalo k takým udalostiam, ako sa stali napríklad na východnom Slovensku, kedy pravdepodobne možno išlo o zneužitie dotačnej schémy, možno ani nie o porušenie zákona, len o využitie informácií a toho systému," priblížil premiér.