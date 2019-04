Premiér: Čínske investície podmienime zamestnaním Slovákov

Summit krajín SVE je už ôsmy v poradí.

Dubrovník 12. apríla (TASR) – Slovensko víta účasť čínskych firiem v tendroch, no výstavbu veľkej infraštruktúry podmieni tým, aby na týchto stavbách pracovali slovenskí robotníci alebo pracovníci z Európy. Strategické investície však musia zostať v slovenských rukách, povedal v piatok po stretnutí predstaviteľov krajín strednej a východnej Európy (SVE) a Číny v chorvátskom meste Dubrovník premiér SR Peter Pellegrini.



"Slovenská republika víta aktivity Číny a čínskych podnikateľov na európskom trhu, ale pre Slovensko je kľúčové, aby investície smerovali len do tých oblastí, do ktorých si sami budeme želať, aby sme si kľúčové oblasti, ktoré považujeme za strategické, ponechali vo vlastných rukách," uviedol Pellegrini. Podmienkou účasti čínskych firiem v súťažiach by podľa neho malo byť zamestnávanie domácich alebo európskych pracovníkov. "Sú tu aj iné krajiny, kde čínske firmy vyhrali súťaže, ale pracuje tam niekoľko tisíc čínskych pracovníkov," povedal Pellegrini.



Premiér na stretnutí prezentoval tri oblasti spolupráce Slovenska s Čínou. Prvou je tranzit tovaru z Číny do Európy a naopak, ktorý s predsedom čínskej vlády Li Kche-čchiangom preberali aj na štvrtkovom bilaterálnom stretnutí. "Okrem širokorozchodu sú stále aktívne plány na Slovensku, na východe Slovenska vybudovať veľký terminál, ktorý by mohol slúžiť ako centrum prekladania tovaru, ktorý bude prichádzať z Ázie a pôjde aj opačným smerom," konštatoval Pellegrini.



Druhou oblasťou spolupráce je veda a výskum. "Tu som informoval aj ostatných kolegov, že Slovensko má ambíciu vytvoriť v Bratislave centrum excelentnosti pre moderné technológie," spresnil Pellegrini.



Treťou oblasťou je obchodovanie s poľnohospodárskymi produktmi, kde sa po niekoľkých rokoch rokovaní podarilo v piatok podpísať dohodu o prístupe slovenských mliekarenských výrobkov na čínsky trh.



Summit krajín SVE je už ôsmy v poradí. Premiéri Bulharska, Chorvátska, Česka, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska , Slovinska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, vtedajšieho Macedónska, Čiernej Hory a Srbska sa vlani zišli v bulharskej metropole Sofia.



Osobitný spravodajca TASR Vlastimil Rezek