Premiér: Dohodli sme sa na zvyšovaní platov štátnych zamestnancov

Bratislava 28. júna (TASR) - Tabuľkové platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa majú od budúceho roka zvýšiť v priemere o 10 %. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) spolu s odborármi dnes podpísal Dohodu o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020.



"Spečatili sme výsledky kolektívneho vyjednávania, ktoré sme viedli minulé týždne. Chceli sme dať jasne najavo, že to, čo sa podarilo vyrokovať, to aj platí," vyhlásil po podpise dohody premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).



Zvýšenie sa má dotknúť viac ako 400.000 zamestnancov štátnej a verejnej správy. "Dojednania sú takej kvality, akej sme neboli svedkom za ostatné roky," doplnil Pellegrini.



Podľa jeho slov sa podarilo vyriešiť viacero vecí. "Ide o najvýraznejšie navyšovanie platov v tejto sfére," doplnil.



Stupnica platových taríf sa začína sumou 520 eur. Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 11, platové stupne, ktorých je 14 a započítateľnosť rokov praxe nad 40.



"Veľmi sa teším, lebo je dôležité, aby sme ako štát nevytvárali tlak len na súkromnú sféru, aby platili vyššie platy zamestnancom a ocenili kvalitu ich práce, ale je potrebné platiť lepšie aj ľudí, ktorí pracujú pre štát. Nie sú to štátni úradníci, je to obrovské množstvo ľudí, s ktorými sa stretávame napríklad aj v domove sociálnych služieb, ide o opatrovateľky, ošetrovateľky. Ak chceme, aby pre štát a verejnú správu pracovali kvalitní ľudia, je našou povinnosťou vytvárať im také podmienky, aby pre štát pracovať chceli," doplnil Pellegrini.



Platy o 10 % sa budú týmto zamestnancom zvyšovať aj v roku 2020. "Výsledky kolektívneho vyjednávania v sebe obnášajú tri dôležité momenty, ktoré sú v histórii unikátne. Prvým je historicky najvyššie zvyšovanie platov zamestnancov verejnej a štátnej správy. Ďalším momentom je to, že sme k tejto dohode dospeli pre dva roky, to je opäť unikátny moment. Tretím momentom je, že po dlhých rokoch nespravodlivého odmeňovania a nespravodlivého nastavenia tarifných tabuliek zamestnancov verejnej správy sme dohodli nápravu tohto stavu," skonštatovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová.



Po novom totiž budú tarifné tabuľky začínať minimálnou mzdou. "Odstránili sme, že sa tarify nachádzajú pod minimálnou mzdou. Okrem zvyšovania platov sme v kolektívnych zmluvách pre zamestnancov dohodli aj ďalšie benefity. Zvýšené odchodné nad rámec zákona, vyšší nárok na dovolenku, skrátenie služobného času, zvýšený príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia," vymenovala Uhlerová. Zároveň verí, že touto dohodou s vládou sa naštartuje rast platov aj v súkromnej sfére.



Výsledky kolektívneho vyjednávania ocenilo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). "Som rád, že došlo k tomuto navýšeniu. Vlani sme sa usilovali o to, aby došlo k zvyšovaniu platov v samospráve výraznejšie. Toto je skokové navýšenie, ktoré sa nemôže opakovať každý rok. Dohoda je na dva roky. Nás, ako samosprávu to stojí významné finančné prostriedky. Dopad na jeden rok je okolo 150 miliónov eur," dodal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.