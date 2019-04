Premiér: Jadrový komponent energetického mixu je v SR jasne definovaný

Snímka chladiarenských veží 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 23. augusta 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Snímka chladiarenskych veží 3. bloku po ukončení studenej hydroskúšky 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce 23. augusta 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Premiér: Elektráreň v Mochovciach bude spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy

Zavŕšením kontrolnej montáže vnútorných častí reaktora dokončili Slovenské elektrárne (SE), spoločnosť skupiny Enel, stavebné práce na treťom bloku Atómovej elektrárne Mochovce (EMO). Mochovce, 24. júna 2016. Foto: TASR - Milan Ivanič

Bratislava/Praha 30. apríla (TASR) - Jadrový komponent energetického mixu je v SR jasne dlhodobo definovaný. Uviedol to vo svojom prejave predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na 14. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe." priblížil slovenský premiér.poznamenal.Slovensko sa svojou energetickou politikou a vyváženým mixom podľa neho stáva dobrým príkladom technologickej diverzifikácie a vzorom symbiózy nízkouhlíkovej jadrovej energetiky a nízkouhlíkových obnoviteľných zdrojov energie." upozornil.Ukazuje sa podľa jeho slov, že budúci vývoj v Európe nebude ovplyvnený iba snahou o znižovanie emisií a udržanie konkurencieschopných cien, ale bude tiež charakterizovaný nárastom spotreby energie hlavne vďaka nástupu elektromobility a iných moderných technológií.povedal.podčiarkol.Primárnym cieľom tohto oznámenia v oblasti transformácie na klimaticky neutrálnu ekonomiku nie je podľa premiéra navrhnúť konkrétne opatrenia a obmedziť sa na preddefinované riešenia. Cieľom je analýza možných scenárov a ponúknuť alternatívy, ako plniť ciele parížskej dohody o klimatickej zmene. SR víta návrhy týchto scenárov. Nesú sa v duchu nákladovej efektívnosti a sociálnej spravodlivosti. Z dokumentu tiež vyplýva, že energetika bude hrať centrálnu úlohu pri prechode na tzv. klimaticky neutrálne hospodárstvo.Dekarbonizácia sektora elektroenergetiky je podľa Pellegriniho logicky spojená s penetráciou OZE v energetickom systéme. V tomto ohľade SR na jednej strane pozitívne vníma, že oznámenie počíta v budúcnosti aj s jadrovou energiou ako súčasťou nízkouhlíkového energetického mixu EÚ.podčiarkol predseda vlády SR.Je podľa neho nevyhnutné sa zaoberať na európskej úrovni motivujúcimi aspektmi na rozvoj investícií do jadrovej energetiky. Spoločná európska politika by mala smerovať k uplatňovaniu takých princípov, ktoré nebudú mať negatívny dosah na využívanie jadrovej energetiky.Napĺňanie ambicióznych cieľov Dlhodobej stratégie do roku 2050 si podľa premiéra bude vyžadovať obrovské zmeny vo všetkých oblastiach hospodárstva a života občanov EÚ počas jednej generácie. Hoci 30 rokov na dosiahnutie cieľa sa môže zdať veľa, v prípade energetiky závislej od dlhodobého plánovania a často neistých investícií je potrebné riešiť kľúčové otázky už dnes. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo bude predstavovať veľkú investičnú zaťaž pre výrobcov s preneseným dosahom na konečných spotrebiteľov. Preto je potrebné zabezpečiť, aby bol prechod postupný bez negatívnych dôsledkov na obyvateľov a aby neohrozil konkurencieschopnosť priemyslu.uviedol.Zmluva podľa neho zaručuje právo každého členského štátu na voľbu svojho energetického mixu a umožňuje projadrovým členským štátom rozvíjať tento zdroj energie bez toho, aby bránila ostatným v rozvoji iných zdrojov energie.dodal premiér.Jadrová elektráreň Mochovce (EMO) bude spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy. Uviedol to vo svojom prejave predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na 14. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe.podčiarkol premiér.Ubezpečil zároveň, že v rámci využívania jadrovej energetiky v Slovenskej republike je aplikovanie najvyšších kritérií jadrovej bezpečnosti naďalej našou absolútnou prioritou.povedal.doplnil.Šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, priam až poplašných správ, nepovažuje Slovensko podľa neho za konštruktívny prístup k diskusii. Jadrová energetika by nemala a nemôže byť nástrojom politického boja. Musí byť témou na konštruktívnu a pragmatickú diskusiu.dodal.