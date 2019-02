Premiér: Mnohé z požiadaviek farmárov sú už dávno vyriešené

Premiér zároveň oznámil, že pozemkové úpravy žiadané farmármi prisľúbil verejnosti už minulý týždeň a príslušný materiál prerokuje vládny kabinet do dvoch mesiacov.

Bratislava 20. februára (TASR) - Mnohé z požiadaviek nespokojných farmárov, ktorí prišli na poľnohospodárskych strojoch do Bratislavy, sú už dávno vyriešené. Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu po rokovaní vlády, na ktoré prijali pozvanie aj predstavitelia farmárov. Rokovanie s farmármi označil premiér za konštruktívne.



"Musím povedať, že rokovanie bolo konštruktívne. Prechádzali sme jednotlivé veci a ukázalo sa, že mnohé z tých vecí (požiadaviek farmárov, pozn. TASR) už riešené sú, alebo vyriešené boli," povedal predseda vlády na brífingu za účasti agroministerky Gabriely Matečnej (SNS).



Oznámil zároveň, že pozemkové úpravy žiadané farmármi prisľúbil verejnosti už minulý týždeň a príslušný materiál prerokuje vládny kabinet do dvoch mesiacov. "A minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa bude zaoberať dedičským konaním a s tým súvisiacim trieštením pozemkov," oznámil premiér.



Mnohé z problémov, ktoré farmári požadujú, podľa Pellegriniho už bolo riešených. "Mnoho problémov, na ktoré nás upozornili, sú skôr dedičstvom minulosti a na ne sa dnes reagovalo novými zákonmi a predpismi. Niektoré problémy sú priebežné, na riešení niektorých sme nemohli nájsť konsenzus, pretože je pri nich potrebná diskusia," povedal.



Matečná zopakovala, že protestujúci farmári "vykopávajú otvorené dvere". "Je tu legislatíva, ktorá je už dávno, dávno splnená a dobre funguje v praxi. Nie je teda jasné, prečo farmári o nej nevedia," doplnila agroministerka. Čuduje sa, že nespokojní farmári prichádzajú stále s novými a novými požiadavkami, pričom nachádzajú "stále niečo", aby mohli protestovať.