Premiér navrhne presun agendy od splnomocnenca pre regióny pod Rašiho

Vranov nad Topľou 3. mája (TASR) – Témou rokovania na štvrtkovom výjazde vlády SR vo Vranove nad Topľou bola hlavne problematika regionálnych rozdielov. Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) informoval, že v tejto oblasti pripravuje zmeny v kompetenciách. Na budúci týždeň v stredu (9.5.) má vláda prerokovávať návrh štatútu Rady vlády pre menej rozvinuté regióny.



„Na jej čelo navrhnem podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD). Celú problematiku odstraňovania regionálnych rozdielov v rámci Slovenska už nemôže riadiť splnomocnenec vlády (pre podporu najmenej rozvinutých okresov), ale musí byť povýšená na úroveň podpredsedu vlády, ktorý má okrem iného v portfóliu aj samotné koordinovanie čerpania eurofondov,“ konkretizoval predseda vlády.



Preto navrhne, aby sa postupne celá táto agenda presunula na Rašiho. „Aby to malo váhu, aby to malo jasného zástupcu, ktorý sa vo vláde bude za túto oblasť zodpovedať. V tom prípade si ani nemyslím, že z dlhodobého hľadiska bude vláda potrebovať splnomocnenca,“ povedal premiér. „Podpredseda vlády (Raši) je tou správnou osobou, ktorá od najbližších týždňov prevezme celú túto agendu a bude sa plne zodpovedať vláde SR za napĺňanie jednotlivých akčných plánov a zmierňovanie regionálnych rozdielov v SR."



Rovnako bude postupovať aj pri ďalších splnomocnencoch vlády. Podľa jeho slov ich kompetencie by mali prejsť na konkrétnych ministrov.