Premiér nevylúčil Imreczeho návrat po vyjasnení kauzy colných podvodov

Bratislava 29. septembra (TASR) - Odchod Františka Imreczeho z postu šéfa Finančnej správy bol podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) dobrý krok. Nevylučuje, že sa Imrecze môže vrátiť, keď sa vyjasní kauza colných podvodov a on sa očistí. Informácie o tom, že Imrecze by mohol byť novým ministrom financií, ak by odišiel Peter Kažimír (Smer-SD) na post guvernéra Národnej banky Slovenska, označil Pellegrini za špekulácie. Hovoril o tom v diskusii RTVS Sobotné dialógy.



"Keď sa kauza vyjasní, ak sa on (Imrecze) očistí, je jeho plným právom, aby sa mohol vrátiť naspäť napríklad aj do čela Finančnej správy," vyhlásil premiér. Zdôraznil, že v súvislosti s kauzou colných podvodov nemusí ešte nikomu nič zaplatiť. Predseda vlády opakovane odmietol špekulovať o odchode Kažimíra z funkcie a o jeho prípadnom nástupcovi. "Nebudem rozdeľovať posty, ktoré ešte nie sú k dispozícii," uviedol.



V diskusii RTVS Sobotné dialógy tiež ocenil profesionalitu vyšetrovacieho tímu v prípade dvojnásobnej úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Úspech vyšetrovania nespája s odchodom Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta.