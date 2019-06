Premiér: P. Kažimír sa bude môcť zúčastňovať rokovaní vlády SR

Na snímke sprava odchádzajúci guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Jozef Makúch, predseda vlády SR Peter Pellegrini počas uvedenia Petra Kažimíra do úradu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave 3. júna 2019.

Kažimír sa v najbližších dňoch vzdá členstva v strane Smer-SD.

Bratislava 3. júna (TASR) - Exminister financií Peter Kažimír a nový guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) bude mať stále miesto na rokovaniach vlády. Potvrdil to šéf kabinetu Peter Pellegrini (Smer-SD). Priznal, že mu Kažimír bude chýbať pre jeho zdravé názory.



Kažimír sa v najbližších dňoch vzdá členstva v strane Smer-SD. "Samozrejme, bude mi chýbať všade, je to môj dobrý kolega, dobrý priateľ a človek, na ktorého som sa mohol obrátiť tak vo vláde, ako aj v strane, ale aj v predsedníctve strany, lebo má zdravé názory, ktoré sú mi blízke," zhodnotil premiér s tým, že rozchádzajú sa im len "politické cesty".



Novému guvernérovi oficiálne priniesol aj list, v ktorom mu oznámil, že má trvalú stoličku na rokovaniach vlády SR, rovnako ako predsedovia iných orgánov. "Bude na ňom, či sa bude pravidelne alebo v nejakých intervaloch zúčastňovať aj rokovaní vlády SR," avizoval premiér s tým, že Slovensko pravdepodobne čakajú aj horšie ekonomické časy. "Čím viac hláv, tým viac rozumu," podotkol Pellegrini.



Nový guvernér NBS Kažimír skonštatoval, že udržiavanie politických kontaktov je normálne. Stretol sa napríklad s novozvolenou prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, prijal aj pozvanie od odchádzajúceho prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý sa lúči s úradom. "Samozrejme, o rozhodovaní v dôležitých záležitostiach NBS bude rozhodovať Banková rada a spolu zabezpečíme nezávislosť rozhodovania, tak ako to stanuje zákon," dodal Kažimír.