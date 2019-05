Premiér: Predsedníctvo SR v Rade OECD je prejav dôvery a veľká prestíž

Hlavnou témou slovenského predsedníctva je využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj.

Bratislava 20. mája (TASR) – Slovensko tento rok prvýkrát predsedá zasadnutiu Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) skonštatoval, že ide o významné ocenenie slovenskej zahraničnej politiky, prejav dôvery zahraničných partnerov a veľkú prestíž pre Slovensko.



Predsedníctvo SR v Rade OECD sa uskutočňuje takmer po 20 rokoch členstva v tejto organizácii. "Dostali sme možnosť stanoviť témy, ktorým organizácia venuje za ostatný rok primárnu pozornosť, ako aj určiť priority pre prácu organizácie na nasledujúci rok," uviedol pre TASR predseda vlády.



Hlavnou témou slovenského predsedníctva je využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj. "Naše predsedníctvo zameriavame na viaceré aspekty digitalizácie. Nové technológie sú výborným sluhom, no môžu byť aj zlým pánom. To, či budú mať na naše životy pozitívny vplyv, záleží aj od prijímaných politík na národnej a medzinárodnej úrovni," podotkol Pellegrini.



Premiér odlieta na pracovnú cestu do Paríža, kde sa zúčastní na zasadnutí Rady OECD, v utorok (21. 5.). SR sa podľa neho bude snažiť o konkrétne výsledky a výstupy. Jedným z nich by mal byť aj podpis spoločného odporúčania k umelej inteligencii. "Je úlohou nás - predstaviteľov vlád - nastaviť pravidlá tak, aby sme digitálnu transformáciu využili na zvýšenie kvality života ľudí a hospodársky rast krajiny v súlade s ochranou životného prostredia. V skratke, budeme sa usilovať o nový model digitálneho sveta - digitálny humanizmus," zdôraznil.