Premiér: Program stability do roku 2022 ráta s nulovým deficitom

Pellegrini dúfa, že Eurostat potvrdí, že SR hospodárila za rok 2018 so schodkom len 0,7 % HDP.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 predpokladá nulový deficit štátneho rozpočtu. Uviedol to na brífingu predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



"Tento program naďalej definuje naše hospodárenie ako vyrovnané, to znamená, že predpokladá nulový deficit štátneho rozpočtu. Zároveň garantuje a počíta s ďalším postupným znižovaním nášho dlhu tak, aby jeho čistá hodnota v roku 2022 dosiahla hranicu 37,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je pod bezpečnou hranicou definovanou Radou pre rozpočtovú bezpečnosť. Tá hovorí, že bezpečnou hranicou pre Slovensko je hranica 40 %," oznámil premiér s tým, že schválený program stability posiela vláda tento týždeň do Bruselu.



Pellegrini podľa svojich slov dúfa, že Eurostat potvrdí, že SR hospodárila za rok 2018 so schodkom len 0,7 % HDP. "Zároveň náš dlh prvýkrát po predchádzajúcich rokoch klesol pod sankčné pásmo jeho výšky, to znamená, že dosiahol úroveň 48,9 % HDP a naďalej bude klesať," poznamenal.



Vyrovnané hospodárenie štátneho rozpočtu v najbližších rokoch podľa predsedu vlády vytvára pre Slovensko malý fiškálny priestor na to, aby SR mohla absorbovať prípadné spomalenie ekonomického rastu alebo nejaké nepredvídané výkyvy na svetových trhoch.



Z materiálu Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, vyplýva, že aktuálna prognóza očakáva v roku 2019 mierne spomalenie dynamiky slovenskej ekonomiky na úroveň 4 %. "Nepriaznivý vývoj zahraničného dopytu sa odzrkadlí aj na exportnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorú však čiastočne podporí pokračujúci nábeh výroby vo Volkswagene (VW) a Jaguari Land Rover (JLR). Nová produkcia v automobilkách prispeje k rastu exportov spolu vo výške 2 percentuálnych bodov (p. b.), HDP sa vďaka nim zvýši o 0,5 p. b. Aktuálny vývoj tak pripomína obdobie rokov 2012 a 2013, keď nová produkcia vo VW podržala export aj napriek spomaleniu v EÚ. Tohtoročný rast podporí najmä spotreba domácností, ktorá si vďaka zvyšovaniu miezd a sociálnym opatreniam udrží dynamiku porovnateľnú s predchádzajúcimi rokmi," uviedol v materiáli rezort financií.



V roku 2020 stúpne podľa materiálu MF SR slovenská ekonomika o 3,7 % a rovnako aj jej potenciál. Produkčná medzera sa tak stabilizuje tesne nad úrovňou 1 % potenciálneho HDP a nebude sa ďalej otvárať. Výkon ekonomiky sa bude opierať o domácu spotrebu a export, čo je klasický obraz slovenskej ekonomiky v posledných rokoch. Export bude ešte stále benefitovať z novej výroby v JLR, kde sa očakáva štart produkcie druhého modelu. Zvyšovanie miezd, najmä vo verejnom sektore, podporí spotrebu domácností a investície sa čiastočne zotavia po predchádzajúcom prepade.



Rezort financií doplnil, že počnúc rokom 2021 sa ekonomika začne približovať svojmu dlhodobému potenciálu a zvoľní. Export bude opäť najdôležitejším ťahúňom, keď by mal JLR dosiahnuť plnú produkciu. Z dôvodu nižšej dynamiky miezd sa očakáva aj spomalenie spotreby domácností. Investície môžu mierne zrýchľovať s blížiacim sa záverom tretieho programového obdobia. Výraznejšia tvorba verejných investícií financovaných z fondov EÚ sa však očakáva až v nasledujúcom roku.



"Na konci sledovaného horizontu očakávame spomalenie ekonomiky pod tri percentá s postupným uzatváraním produkčnej medzery. Ekonomika bude stáť na troch pilieroch. K exportu a súkromnej spotrebe sa pridajú investície posilnené o blížiaci sa záver programového obdobia a volebný cyklus v samosprávach," dodal v materiáli rezort financií.