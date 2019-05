Premiér sa bude zaujímať o to, ako napreduje rekonštrukcia internátov

Na rekonštrukciu internátov bolo vlani vyčlenených 50 miliónov eur.

Bratislava 7. mája (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa bude v blízkej budúcnosti zaujímať o to, ako napreduje rekonštrukcia vysokoškolských internátov, na ktorú bolo vyčlenených 50 miliónov eur. Uviedol to v utorok po stretnutí so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).



"Aj študenti, ktorí sa rozhodujú na Slovensku študovať, berú do úvahy nielen kvalitu našich profesorov a meno našich univerzít, ale aj to, v akom prostredí budú žiť, pripravovať sa a tráviť svoj voľný čas. Je dôležité, aby sme pokračovali v masívnej obnove školských internátov," povedal Pellegrini s tým, že sa spolu so ŠRVŠ dohodli na spoločnom stretnutí zástupcov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, ale aj rektorov a prorektorov jednotlivých univerzít. Podľa neho si je potrebné povedať, kde napreduje najrozsiahlejšia rekonštrukcia vysokoškolských internátov v histórii krajiny.



Na rekonštrukciu internátov bolo vlani vyčlenených 50 miliónov eur. "Prvá tranža už na účtoch je. Niektoré univerzity idú veľmi pekným tempom. U niektorých to ide horšie a pomalšie, a preto si musíme povedať, aký je aktuálny stav, koľko peňazí ešte treba, kto ich je schopný absorbovať a kto nie, či ich nie je potrebné presunúť na iné univerzity, alebo ako oceniť tých šikovnejších," poznamenal Pellegrini.



Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász uviedol, že ŠRVŠ vníma pozitívne, že sa rekonštrukcia internátov začala. "Bavili sme sa o tom, že v prípade, že niektorá univerzita potrebuje viac finančných prostriedkov alebo zistíme, že tie peniaze do budúcna, možno na ďalšie volebné obdobie, dokážu pomôcť, tak premiér a vláda sú otvorení rokovať možno aj o ďalších finančných prostriedkoch," uzavrel Lovász.