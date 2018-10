Premiér:Vieme si predstaviť zmenu Európskeho stabilizačného mechanizmu

Európsky stabilizačný mechanizmus má podľa slov P. Pellegriniho potenciál hrať dôležitejšiu úlohu v rámci prevencie nielen pri riešení krízy.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovensko si vie predstaviť, že by sa Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) pretvoril na Európsky menový fond. Povedal to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti.



"Slovensko víta revíziu preventívnych nástrojov, ktorým doteraz bol Európsky mechanizmus pre stabilitu. Ukazuje sa, že splnil svoju historickú úlohu a jeho revíziu vítame ako posun správnym smerom," uviedol Pellegrini.



ESM má podľa jeho slov potenciál hrať dôležitejšiu úlohu v rámci prevencie nielen pri riešení krízy. "Preto by sa mohol posúvať smerom k vytvoreniu akoby Európskeho menového fondu, ktorý by mohol zohrávať dôležitejšiu úlohu v prípade šokov, ktorým môžeme čeliť a ktorým zrejme aj vzhľadom na cyklickosť vývoja ekonomiky čeliť budeme," vysvetlil premiér.



Záchranný fond eurozóny - Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) vznikol počas dlhovej krízy ako poskytovateľov úverov "poslednej inštancie" pre vlády v eurozóne. Jeho úverová kapacita je 500 miliárd eur.