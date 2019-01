Premiér: SR by mala zvládnuť spomalenie globálnej ekonomiky aj brexit

V prípade neriadeného odchodu Británie z EÚ bude podľa Pellegriniho dôležité to, či dokáže krajina nahradiť výrobky, ktoré napríklad v súčasnosti dováža zo Slovenska.

Bratislava 26. januára (TASR) - Prípadné spomalenie globálnej ekonomiky či tvrdý brexit by mala slovenská ekonomika zvládnuť. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Rizikom pre globálnu ekonomiku je napríklad vývoj v Číne, ale aj prípadný tvrdý brexit. Premiér však upozornil na to, že pre Slovensko je projektovaný hospodársky rast, ktorý výrazne prevyšuje 4 %. "Preto aj prípadné spomalenie ešte stále pre Slovensko bude znamenať relatívne významný rast ekonomiky. Iné je to v krajinách, ktoré majú rast niekde na úrovni okolo jedného percenta. Slovenská ekonomika by mohla aj prípadné spomalenie zvládnuť," vyhlásil premiér s tým, že možné spomalenie globálnej ekonomiky prichádza v čase, keď je nezamestnanosť najnižšia a hospodárstvo krajiny zaznamenáva jeden z najvyšších rastov. "Máme pod kontrolou verejné financie, znižujúci sa dlh, najnižšiu mieru nezamestnanosti, preto spomalenia a výkyvy by slovenská ekonomika mala zvládnuť bez väčších problémov," zopakoval premiér.



Vláda tiež pripravuje opatrenia, aby bola krajina pripravená na všetky možné scenáre odchodu Veľkej Británie (VB) z Európskej únie (EÚ), teda pripravuje sa i na možný tvrdý brexit. "V prípade, že sa mnohé firmy rozhodnú v dôsledku tvrdého brexitu opustiť Veľkú Britániu, pre SR to dokonca môže byť výhoda," myslí si Pellegrini. Na ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose totiž viaceré veľké firmy, ktoré podnikajú na Slovensku, premiérovi potvrdili, že sú spokojné so zamestnancami a chcú ďalej zostať na Slovensku. "A to sa každému premiérovi veľmi dobre počúva," podotkol predseda vlády.



V prípade neriadeného odchodu Británie z EÚ bude podľa Pellegriniho dôležité to, či dokáže krajina nahradiť výrobky, ktoré napríklad v súčasnosti dováža zo Slovenska. "Pravdepodobne bude VB uvaľovať nejaké clá na výrobky z EÚ, to znamená aj na slovenské automobily a elektrovýrobky. Opäť je to ale o tom, či je vôbec zákazník schopný nahradiť konkrétny produkt, konkrétne vozidlo, či sa rozhodne nakúpiť si inú značku. Je to veľmi ťažko predvídať," doplnil predseda vlády.



Slovensko sa však bude snažiť pritiahnuť aj nových investorov. "Vláda vie vytvoriť celkovo zaujímavé investičné podmienky pre investície a pre presun firiem," podotkol Pellegrini. O tie z Británie budú súperiť aj okolité štáty. "My ale budeme robiť len to, čo je zdravé pre slovenskú ekonomiku," upozornil premiér.



Občania by tak nemali vôbec pocítiť ani dôsledky tvrdého brexitu. "Verejné financie majú v sebe zakomponovanú aj určitú rezervu pre roky 2020 a 2021. V prípade, že by dochádzalo k poklesu príjmov, štát bude naďalej schopný plniť si všetky svoje záväzky aj sociálne opatrenia, ktoré sú naplánované. Vláda pozorne sleduje všetko, čo sa deje nielen okolo Slovenska, ale aj vo svete, a primerane na to budeme reagovať tak, aby tie dosahy boli čo najmenšie," dodal premiér.