Premiér: Vláda navrhne zvýšenie platov v štátnej a verejnej správe

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vláda bude v najbližších mesiacoch navrhovať, aby sa v priebehu dvoch rokov platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe razantne zvýšili. Oznámil to v utorok predseda vlády SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore na sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) na tému kvality podnikateľského prostredia v SR.



"Myslím, že máme na to, aby sme ich (zamestnancov) mohli zaplatiť. Na druhej strane to bude vytvárať väčší tlak a aj väčšie právo, aby sme si vyžadovali od nich za lepšiu plácu aj kvalitnejšiu prácu, kvalitnejší výkon. To je základné posolstvo, ktoré vám chcem dať," zdôraznil premiér.



Predseda vlády podľa svojich slov zároveň dúfa, že sa vládnemu kabinetu podarí urobiť veľké množstvo opatrení, ktoré by mohli zásadným spôsobom odbúrať byrokraciu na Slovensku. Debyrokratizácia je podľa neho jeden z pojmov, ktorým by mali byť "pretkané" všetky aktivity vládneho kabinetu, ktorý vedie.



Spoločnou snahou RÚZ a Ministerstva hospodárstva (MH) SR je podľa slov šéfa MH SR Petra Žigu (Smer-SD) kontinuálne zlepšovanie podnikateľského prostredia. "Snažíme sa pripravovať rôzne opatrenia, balíčky, programy, ktoré by zlepšovali podnikateľské prostredie," poznamenal minister hospodárstva.



Niektoré opatrenia sa podľa šéfa rezortu hospodárstva už realizovali v praxi, na niektorých sa ešte na MH SR a vo vláde pracuje. "V tejto chvíli pripravujeme ďalší antibyrokratický balíček, ktorý obsahuje 25 opatrení " doplnil Žiga.