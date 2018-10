Preneste si úvery a môžete získať späť až 1 200 € so sadzbou od 4,9 %

Slovenská ekonomika je v dobrej forme, nezamestnanosť dosahuje historické minimá a priemerná mzda prekonala nedávno hranicu tisíc eur.

Bratislava 10. október (OTS) - Zvýšená životná úroveň zvyšuje aj úverový apetít Slovákov. Netýka sa len bývania, ale aj spotreby. Slováci si požičiavajú najmä na auto, na rekonštrukciu svojho bývania či využívajú obdobie klesajúcich úrokových sadzieb na konsolidovanie úverov. Práve vďaka preneseniu úverov môžu dnes Slováci získať od Slovenskej sporiteľne až 1 200 eur a úver so sadzbou od 4,9 % bez akýchkoľvek poplatkov. Nemusia pritom ani navštíviť pobočku, úver si vedia vybaviť online z pohodlia svojej obývačky.



Slovenská sporiteľňa je dlhodobo lídrom na trhu so spotrebnými úvermi, jej podiel v nových pôžičkách stále prekračuje 30-percentnú úroveň. Pri úvere od najväčšej banky pritom nepotrebujú Slováci navštíviť pobočku, úver si môžu vybaviť z pohodlia svojej obývačky. Ak sú klientom sporiteľne, tak cez Georgea môžu mať peniaze na svojom účte aj do 10 minút. Úver si vedia online vybaviť rýchlo aj neklienti Slovenskej sporiteľne.



„Slováci využívajú obdobie s nízkymi úrokovými sadzbami a modernizujú si svoj vozový park či rekonštruujú vlastné bývanie. Zároveň sa však snažia znížiť vplyv už existujúcich úverov na svoj rodinný rozpočet. Prenesením svojich starých pôžičiek do Slovenskej sporiteľne môžu dnes získať 20 eur za každých 500 prenesených eur, maximálne tak môžu získať 1 200 eur. Zároveň môžu získať výhodnú sadzbu od 4,9 %. Pokračujeme tak v našom úsilí prinášať ľuďom užitočné produkty, ktoré pomôžu ich finančnému zdraviu,“ vraví Ján Bača, vedúci oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne.



Spotrebný úver od Slovenskej sporiteľne:



• od 300 až do 30 000 eur,

• úrok už od 5,90 % ročne, pri refinancovaní od 4,90 %,

• za každých 500 prenesených eur získa klient odmenu 20 eur,

• bez poplatkov za spracovanie a za predčasné splatenie, aj za mimoriadnu splátku,

• bez ručiteľa, bez zabezpečenia, bez dokladovania účelu,

• nemenná výška úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti,

• okamžité poskytnutie po podpise zmluvy a splnení podmienok banky.