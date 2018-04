Prevádzkovateľom mýtneho systému v ČR by sa mal stať CzechToll

Firma CzechToll zo skupiny PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera spolupracuje so slovenským SkyTollom.

Praha 8. apríla (TASR) - České ministerstvo dopravy už na budúci týždeň vyhlási víťaza tendra na prevádzkovanie českého mýtneho systému, uviedli české Hospodárske noviny (HN) s odvolaním sa na zdroje blízke vláde. Najbližšie k miliardovému kontraktu má firma CzechToll zo skupiny PPF najbohatšieho Čecha Petra Kellnera, ktorá spolupracuje so slovenským SkyTollom. Problémom je, že Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) vážne uvažuje o zrušení súťaže.



Je to približne len mesiac od podania ponúk, keď český minister dopravy Dan Ťok pôvodne povedal, že hodnotenie bude trvať niekoľko mesiacov. Podľa HN všetko smeruje k tomu, že víťazom tendra bude CzechToll, ktorý za úplne nový satelitný systém a jeho desaťročné prevádzkovanie požaduje od českého štátu 10,7 miliardy Kč (422,27 milióna eur).



Na porovnanie, rakúsky Kapsch chce 13,5 miliardy Kč, maďarská firma National Toll Payment Services spolupracujúca s českým ELTODO 14 miliárd Kč. Nad týmito troma ponukami výrazne čnie nemecký T-Systems, ktorý požaduje takmer 49 miliárd korún.



Uzavrieť hodnotenie cenovo najvýhodnejšej ponuky mala urobiť poradenská firma Deloitte, ktorá už údajne odsúhlasila celú ponuku CzechTollu s tým, že neobsahuje dôvody pre vylúčenie. "SkyToll bol teraz vyzvaný, aby do budúceho utorka odovzdal ministerstvu originály niektorých dokumentov. Až tak urobí, môže byť víťaz vyhlásený," uviedol pre HN zdroj z českého ministerstva dopravy.



Prípadné víťazstvo Kellnerovej firmy zrejme napadne doterajší prevádzkovateľ Kapsch, ktorý už niekoľko mesiacov hovorí o údajnej nezákonnosti súťaže. Jedným z argumentov je, že účastníci tendra nedostali rovnaké podklady. "Ak nejako rozhodneme, a ja nemôžem predvídať ako, zvoláme tlačovku, ale predpokladám, že to nebude skôr ako na konci apríla," povedal pre HN predseda ÚOHS Petr Rafaj.



Naďalej platí predbežné opatrenie protimonopolného úradu, že ministerstvo dopravy nemôže s víťazom podpísať zmluvu. Nový prevádzkovateľ mýtneho systému má začať vyberať mýto od roku 2020. Celkom dostane na starosť súčasných 1400 kilometrov diaľnic a 230 kilometrov ciest I. triedy. Navyše bude musieť rozšíriť spoplatnenú sieť o ďalších 900 kilometrov ciest I. triedy.



(1 EUR = 25,339 CZK)