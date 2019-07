Prevádzky využívajú prázdniny na odstávky a celozávodné dovolenky

Celozávodné dovolenky využíva predovšetkým výrobný sektor.

Bratislava 7. júla (TASR) - Letná sezóna sektor priemyslu nijak zásadne neovplyvňuje. Je však typická tým, že prevádzky využívajú letné prázdniny na odstávky a celozávodné dovolenky. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Silvia Šeptáková.



"Počas nich sa v prevádzkach vykonáva údržba, čistenie, oprava či montovanie nových liniek a strojov," priblížila. Sezónnosť pociťujú niektoré sektory priemyslu skôr pred vianočnými sviatkami, keď sa napríklad elektronika vyrába v oveľa väčších objemoch ako po zvyšok roka.



V súvislosti so zapojením absolventov duálneho vzdelávania do práce počas prázdnin uviedla, že je to individuálne. "Tí aktívnejší môžu pracovať hneď po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok. Kto však ešte nechce pracovať, môže si počas prázdnin zachovať štatút študenta a začať až po nich," konštatovala.



V horúčavách je možné upraviť aj pracovnú zmenu, posunúť začiatok pracovnej zmeny, prípadne pracovnú dobu skrátiť. Ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, môže zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky. "Zamestnávatelia využívajú inštitút celozávodnej dovolenky predovšetkým vtedy, ak to prevádzkové a technologické podmienky dovoľujú a výrobu je možné na obdobie celozávodnej dovolenky odstaviť," uviedla hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Miriam Filová Špániková.



