VIDEO: Prezident A. Kiska prehral spor o pozemky vo Veľkom Slavkove

Poprad 26. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska prehral spor o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov, rozsudok ešte nie je právoplatný, keďže obžalovaný má 15-dňovú lehotu na odvolanie. Sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský totiž v piatok rozhodol v kauze sporných pozemkov pod Tatrami, o ktorých vlastníctvo sa od marca sporil Ján Franc so slovenským prezidentom. Sudca dal vo verdikte za pravdu žalobcovi, a teda uznal vlastnícke práva k sporným pozemkom Francovi.



„Dôvod, prečo súd takto rozhodol, je, že čo sa týka skutkových zistení, je absolútne zrejmé a nespochybniteľné, že pán doktor Franc nadobudol tieto pozemky od svojho otca na základe darovacej zmluvy. On aj jeho otec sa správal k týmto pozemkom ako vlastník, pretože ich dal aj do nájmu, a nemožno teda konštatovať, že šlo o nedbalého vlastníka,“ konštatoval sudca. Na druhej strane, doplnil, že žalovaný Kiska na základe kúpnej zmluvy predmetné pozemky nadobudol od Júliusa Sirockého. „Buďme teda objektívni, vychádzajme z dôkazov a vezmime do úvahy, že čo sa týka Kisku, pozemky nadobudol v dobrej viere. Ale koho sa týka otázka dobrej viery, veď obaja konali v dobrej viere. V prípade, že by súd zamietol žalobu, čo by sa udialo? Udialo by sa to, že pán Franc by prišiel zákonným spôsobom o to, čo v skutočnosti mal, a vlastníkom by ostal pán Kiska. Bolo by to spravodlivé rozhodnutie? Teraz, keď som takto rozhodol, nič sa vlastne neudialo, pretože pozemky ostanú v rukách toho, komu patrili, a pán Kiska má nárok na vrátenie finančných prostriedkov od toho, od koho pozemky kúpil,“ zdôraznil Radačovský a dodal, že rozhodol aj na základe svojho vedomia, svedomia, presvedčenia a životných skúseností. Verí, že jeho rozhodnutie nebude nikto spochybňovať.



Právny zástupca prezidenta Ladislav Scholcz nevylúčil ani nepotvrdil, že jeho klient sa voči verdiktu súdu odvolá. „Budem ho informovať o výsledkoch sporu, zváži všetky okolnosti, zatiaľ neviem povedať, či sa odvoláme,“ uviedol po vyhlásení verdiktu.



„Je to úľava, pretože kdekoľvek sme išli, nás odbili. Celá táto záležitosť je jeden veľký podvod, v ktorom sa ešte ďalšie vyšetrovanie bude viesť,“ zhodnotil verdikt súdu Franc. Na pojednávaní bola aj mama žalobcu Anna Francová, ktorá veľmi ťažko prežívala celý spor. „Manžel to dostal ako dar a my sme to dali potom nášmu synovi. Bolo to veľmi smutné, nič falošné sme nerobili, žijeme čestne. Teraz som spokojná, že sa na súde robia poriadky,“ zhodnotila. Ako dodala, bola veľmi prekvapená z toho, že to prezident nechal zájsť až do takéhoto stavu.



Obžaloba v konaní viackrát spochybnila dobrú vieru, na základe ktorej mal prezident predmetné pozemky nadobudnúť, a upozornila na neochotu vydať listiny potvrdzujúce vlastníctvo. "Žalovaný síce nemá zákonnú povinnosť vydať príslušné listiny, keď to však odmieta, vyvoláva to podozrenie, že nie je v jeho záujme tieto dokumenty vydať a je to v rozpore s dobrou vierou, ktorú deklaroval," konštatovala právna zástupkyňa Mária Kozáková. Ďalej zdôraznila, že Kiska mal podpísať kúpnu zmluvu bez listu vlastníctva, so škrtancami priamo v texte a so záväzkom, ktorý je nesplniteľný.







Obžaloba zároveň predložila na porovnanie tri zmluvy – medzi spoločnosťou Agras, s. r. o, a Andrejom Kiskom, Agras, s. r. o., a Jánom Sirockým a zmluvu medzi Sirockým a Kiskom. Tie podľa obžaloby nesú rovnaký rukopis. V tejto súvislosti poukázala aj na pochybnosti pri vkladoch vlastníckych práv. Zároveň upozornila na pochybné podpisy dvoch zmlúv – medzi Sirockým a Agrasom a potom medzi Kiskom a Sirockým, ktoré nasledovali vo veľmi krátkom čase po sebe. Okrem toho podľa obžaloby Kiska nemohol vidieť pri kúpe pozemkov príslušný list vlastníctva predávajúceho, pretože ten ešte v tomto čase nemohol existovať.



Právny zástupca počas pojednávania trval na vyhláseniach svojho klienta z mája tohto roku a tvrdil, že spornú nehnuteľnosť žalovaný nadobudol v dobrej viere. "To že v kúpnej zmluve nebolo uvedené číslo listu vlastníctva, si žalovaný nevšimol. Spornú nehnuteľnosť vždy považoval za svoje vlastníctvo a vždy konal ako jej platný vlastník," uviedol Scholcz v záverečnej reči. Zároveň dodal, že jeho klient nadobudol vlastnícke práva vo februári 2000 a po prvý raz sa dozvedel o tom, že vlastníkom by mal byť žalobca až z jeho listu z marca 2016. "Otázka, či Sirocký bol skutočným vlastníkom, je veľmi závažná a nemôžeme ju riešiť nedokázaným predpokladom alebo iba tvrdením žalobcu, že právny predchodca žalovaného sa nestal vlastníkom nehnuteľnosti. V tejto spojitosti je potrebné uviesť, že podľa vedomosti žalovaného Sirocký nebol žiadnym spôsobom postihovaným za to, že kúpil spornú nehnuteľnosť a zjavne tak urobil za účelom jej výhodného speňaženia," konštatoval právny zástupca prezidenta. Podľa neho tiež žalobný petit nie je správne formulovaný.



Podľa prezidenta sú v tomto spore dvaja poškodení. "Je nepochybné, že pred takmer 20 rokmi pochybil štát, ktorý všetky právne úkony riadne schválil, a preto Andrej Kiska nemal žiaden dôvod celé roky pochybovať o platnosti svojho čistého listu vlastníctva," uvádza sa v stanovisku, ktoré médiám zaslal poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan. Dodal, že ľudsky prezident absolútne rozumie emóciám rodiny Franca, ak skutočne neprávom o pozemok prišli, jeho pocity by boli rovnaké. Rozhodnutie súdu prezident rešpektuje, ale slová sudcu o tom, že by sa mal vysťahovať zo Slovenska, ho prekvapili. "Preto rozmýšľa, ako bude ďalej postupovať, vzhľadom na sudcovu zjavnú zaujatosť a nenávisť voči prezidentovi, ktorého nepochopiteľne napadol, čím poškodil aj rozhodnutie pozitívne pre rodinu pána Franca," reagoval Krpelan na medializované vyjadrenia sudcu Radačovského, ktorý prezidenta nepriamo vyzval, aby po tomto verdikte odstúpil zo svojej funkcie.