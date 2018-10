Dôchodcovia aj tento rok dostanú vianočný príspevok k dôchodku

Nárok na vianočný príplatok k dôchodku budú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 410,14 eura.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Niektorí dôchodcovia na konci tohto roka dostanú už štvrtýkrát jednorazový príplatok k vianočnému príspevku vo výške 12,74 eura. Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o sociálnych službách, ku ktorej parlament schválil pozmeňujúci návrh Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý navrhol vyplatenie tohto príplatku zrealizovať i v tomto roku.



Nárok na vianočný príplatok k dôchodku budú mať tí penzisti, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do 410,14 eura. Jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku odklepol parlament aj po minulé roky, tiež väčšinou prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k nejakému sociálnemu zákonu.



Tomášov návrh v parlamente kritizovala opozícia z toho dôvodu, že ho podľa nej predložil k obsahovo nesúvisiacemu zákonu. Tomáš však tento krok obhajoval tým, že je bežnou praxou príspevok dávať počas každej vlády. Zároveň vysvetlil, že tento návrh mal byť súčasťou novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola ale presunutá na nadchádzajúcu októbrovú schôdzu. "Dali sme to do tohto zákona, aby sme stihli zákon o rozpočte a hlavne preto, aby dôchodcovia mali vianočný príspevok," vysvetlil Tomáš s tým, že na budúci rok môže byť vianočný príspevok dvojnásobne vyšší.