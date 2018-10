Dôchodkový vek sa bude zverejňovať päť rokov dopredu

Zmení sa tiež to, že sa bude dôchodkový vek určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti, čím bude dôchodkový vek podľa poslancov viac zapamätateľný.

Bratislava 4. októbra (TASR) - Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne koaličnej strany Most-Híd, ktorú vo štvrtok podpísal prezident SR Andrej Kiska.



Po novom sa zavedie mechanizmus, podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne vydávať opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov. Zmení sa tiež to, že sa bude dôchodkový vek určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti, čím bude dôchodkový vek podľa poslancov viac zapamätateľný.



Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť 62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 by mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov, v roku 2021 má byť stanovený na 62 rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má byť 63 rokov, a v roku 2023 má byť stanovený na 63 rokov a 2 mesiace.



Inšpiráciou pre zmenu zákona bol pre poslancov dôchodkový systém v Českej republike, ktorý taktiež ustanovuje dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.



"Podarilo sa nám odstrániť nedostatky, ktoré v zákone boli veľmi dôležité. Nedostatkom bolo, že dôchodkový vek bol určený na roky a dni, po novom bude určený na roky a mesiace. Je to zapamätateľné, inšpirovali sme sa legislatívou okolitých krajín," skonštatovala na tlačovej konferencii po hlasovaní o zákone poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd).



Dôchodcovia tak vďaka prijatiu novely pôjdu v budúcom roku do dôchodku o niečo skôr, ako by šli podľa opatrenia rezortu práce, keďže sa mal dôchodkový vek na budúci rok predĺžiť na 62 rokov a 202 dní. "Ľudia budúci rok pôjdu do dôchodku skôr o tri týždne, akoby išli, keby sme tento návrh nepredložili. Aj v roku 2020 pôjdu ľudia do dôchodku približne o štyri týždne skôr," doplnil štátny tajomník rezortu práce Ivan Švejna (Most-Híd). Zároveň ocenil, že návrh podporilo 133 poslancov vrátane opozičných. "Získali sme výraznú podporu opozície, to dokazuje, že zákon je odborný, som rád, že opozícia pri dôchodkových témach nepolitikárči," dodal Švejna.