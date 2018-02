Poľský prezident Duda podpíše novelu zákona o Ústave pamäti národa

Duda vo svojom vyhlásení v prezidentskom paláci vo Varšave uviedol, že Poliaci sa na holokauste nepodieľali žiadnym systémovým spôsobom.

Varšava 6. februára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok oznámil, že podpíše novelu zákona o Ústave pamäti národa (IPN), ktorá vyvolala diplomatickú roztržku medzi Poľskom a Izraelom. Informovala o tom poľská verejnoprávna televízia TVP INFO s tým, že podpísaný zákon následne pošle na posúdenie Ústavnému súdu.



"Vzhľadom na potrebu chrániť dobré meno Poľska a Poliakov (...) som sa rozhodol podpísať túto novelu zákona," povedal Duda. Zároveň oznámil, že využije svoje právo a dá preveriť súlad nového zákona s ústavou Poľskej republiky.



"Rozhodol som sa podpísať zákon, ale rozhodol som sa poslať ho na Ústavný súd, aby overil jeho ústavnosť," povedal poľský prezident.



Duda vo svojom vyhlásení v prezidentskom paláci vo Varšave uviedol, že "Poliaci sa na holokauste nepodieľali žiadnym systémovým spôsobom. Všetci to vieme". Pripomenul, že v čase druhej svetovej vojny "štátne inštitúcie (v Poľsku) nefungovali", keďže Poľsko bolo okupované Nemeckom. Bol tu podzemný štát a Krajinská armáda, ktorá bojovala proti nacistom, dodal Duda.



Obdobie, keď "nemeckí nacisti budovali na našom území vyhladzovacie tábory", označil Duda za "najtemnejšie obdobie" v dejinách krajiny. "Je to pre nás bolestivé," uviedol Duda a pripomenul, že vo vyhladzovacích táboroch zomrelo šesť miliónov obyvateľov Poľska, medzi nimi tri milióny ľudí židovského pôvodu.



Duda konštatoval, že novelizácia zákona o IPN vyvolala mnoho diskusií - hovorilo sa o nej aj počas jeho vlaňajšej návštevy v Izraeli. Zdôraznil, že "budovanie dobrých vzťahov so židmi mu leží na srdci".



Podľa Dudu Poľsko vyhovelo požiadavke, aby ustanovenia novely zákona nebránili umeleckej a vedeckej činnosti.



Novelu zákona o Ústave národnej pamäti (IPN), ktorá trestá pripisovanie zodpovednosti za holokaust Poliakom, schválil Senát 1. februára.



Návrh zákona vyvolal diplomatický spor medzi Izraelom a poľskou vládou. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ho prirovnal k pokusom o prepisovanie dejín.



Balík zmien v zákone o IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus pripisovať Poliakom spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka, vrátane genocídy európskych židov.



V reakcii na poľský zákon izraelský parlament v piatok v prvom čítaní prijal návrh zákona, počítajúci s piatimi rokmi väzenia pre osoby, ktoré sa pokúsia "poprieť alebo spochybniť vinu pomáhačov nacistov pri páchaní zločinov na židoch".