Prezident Ifo varuje pred tvrdým brexitom

Mníchov 16. januára (TASR) - Prezident nemeckého ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest varoval pred odchodom Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody. A vyzval obe strany, aby obnovili rokovania a vyhli sa tzv. tvrdému brexitu a jeho dôsledkom.



"Obe strany by sa teraz mali vrátiť k rokovaciemu stolu a zmeniť dohodu tak, aby bola prijateľná pre všetkých. Čokoľvek iné bude neakceptovateľným zlyhaním politiky," vyhlásil Fuest.



Obchodný expert Ifo Gabriel Felbermayr podľa vlastných slov chápe, prečo poslanci Dolnej snemovni britského parlamentu odmietli dohodu o brexite.



"Odmietnutie dohody o separácii britskými poslancami je úplne zrozumiteľné, pretože by znížilo postavenie Británie na úroveň obchodnej kolónie. Nemala by obchodnú autonómiu a jej územná celistvosť by bola spochybnená," poznamenal Felbermayr.



"Vylepšená colná únia, v ktorej bude mať Londýn svoje slovo, spolu s dodatočnými bilaterálnymi zmluvami podobnými švajčiarskej, by mohla byť východiskom zo slepej uličky. Ale Británia musí tiež akceptovať ekonomickú realitu a riešiť hlavné obchodné výzvy spolu s EÚ, a nie samostatne. Pokiaľ ide o EÚ, mala by sa rozlúčiť so svojimi politickými princípmi štyroch slobôd a ponúknuť flexibilnejšie integračné možnosti, napríklad bez voľného pohybu osôb. To by tiež vytvorilo príležitosti pre hospodársku integráciu iných krajín, ktorých integrácia sa v súčasnosti javí ako nereálna. Patria medzi ne okrem Švajčiarska aj Turecko, Srbsko a možno aj Ukrajina alebo dokonca Rusko v ďalekej budúcnosti," vysvetli Felbermayr.