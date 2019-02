Prezident podpísal novelu, ktorá má vyriešiť nedostatok rušňovodičov

Podľa novely už nebude potrebné úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyučenie sa v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania.

Bratislava 15. februára (TASR) - Akútny nedostatok rušňovodičov v železničných spoločnostiach na Slovensku má vyriešiť novela zákona o dráhach z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. A to tým spôsobom, že sa rozšíri odbor vzdelávania, ktorý musí spĺňať uchádzač o vydanie preukazu rušňovodiča. Právnu normu v piatok podpísal prezident SR Andrej Kiska.



Podľa novely už nebude potrebné úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyučenie sa v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania. Požadovať sa bude úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.



"Uchádzači, ktorí nemajú vzdelanie v odbore elektrotechnického, dopravného, technického alebo strojníckeho zamerania, budú absolvovať rozsiahlejšiu odbornú prípravu," vysvetlilo ministerstvo dopravy. Podľa rezortu sa tak rozšíri počet ľudí, ktorí budú môcť žiadať o preukaz rušňovodiča.



Vytvorí sa tiež register držiteľov preukazov rušňovodičov. Bude ho viesť Dopravný úrad ako bezpečnostný orgán pre železničné dráhy a železničné vozidlá.



Novelou sa zároveň preberajú európske smernice o interoperabilite a bezpečnosti delegujúce časť kompetencií, ktoré doteraz mali vnútroštátne bezpečnostné orgány, na Železničnú agentúru Európskej únie. A to v oblasti vydávania povolenia na uvedenie na trh železničných vozidiel a vydávania bezpečnostného osvedčenia.



Smernica o otvorení trhu má súčasne za cieľ dobudovať jednotný európsky železničný priestor prostredníctvom rozšírenia zásady otvoreného prístupu na trh vnútroštátnej železničnej dopravy.



Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) počas schvaľovania novely v parlamente uviedol, že je rád, že zákon prešiel, lebo je podľa jeho slov potrebný. Vyzdvihol zriadenie registra rušňovodičov aj opatrenia týkajúce sa grafikonu. "Dôležité pre národnostné menšiny je označovanie železničných zastávok v jazyku národnostnej menšiny, bude povinné," povedal s tým, že ide o asi 70 či 80 zastávok. Celá úprava by podľa Érseka mala stáť približne 3000 eur. Minister tiež zdôraznil potrebu doplniť počet rušňovodičov.