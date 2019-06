Prezident Trump ohlásil odchod ekonomického poradcu Hassetta

Hassett začal pracovať v Bielom dome na jar 2017. Ako hlavný ekonóm viedol štáb ekonómov, ktorí podporovali prezidenta v ekonomických otázkach.

Washington 3. júna (TASR) – Prezident Donald Trump ohlásil uprostred obchodného konfliktu s Čínou odchod jedného zo svojich hlavných ekonomických poradcovu Kevina Hassetta. Podľa znalcov Hassett nemal v Bielom dome ľahký život.



Prezident v nedeľu oznámil, že jeho poradca „onedlho odíde“. Trump jeho príčinu neuviedol. Namiesto toho uviedol, že Hassett „odviedol veľkolepú prácu“, a že je skutočným priateľom. Meno nového poradcu oznámi prezident po návrate zo súčasnej cesty do Európy. Jeho menovanie bude musieť potvrdiť Senát.



Hassett začal pracovať v Bielom dome na jar 2017. Ako hlavný ekonóm viedol štáb ekonómov, ktorí podporovali prezidenta v ekonomických otázkach. Pred príchodom do Bieleho domu Hassett radil republikánskym kandidátom, ktorí sa uchádzali o Biely dom. Informoval o tom portál nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Konzervatívny ekonóm je pokladaný za vehementného podporovateľa voľného obchodu a prisťahovalectva. Zníženie daní pre podniky pokladá za nástroj, ktorým sa podporuje rast ekonomiky.



Trump sa podľa denníka Washington Post rozhodol pre hrozbu zavedenia sankčných ciel proti Mexiku aj napriek tomu, že mu to viacerí poradcovia neodporúčali. Medzi nimi bol aj americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer.