Ódor: Chcem zachovať status NBS ako rešpektovanej inštitúcie

Prezident vymenoval nového viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vpravo) po vymenovaní viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovíta Ódora (v strede) a guvernér NBS Jozef Makúch (vľavo) v Bratislave 20. februára 2018. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 20. februára (TASR) – Hlavnou prioritou nového viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovíta Ódora je zachovať status centrálnej banky ako rešpektovanej inštitúcie a zabezpečiť, aby bola viditeľná v najvážnejších ekonomických debatách. Vyhlásil to v utorok po tom, ako ho do funkcie vymenoval prezident SR Andrej Kiska.Ódor zatiaľ nevidí oblasti v činnosti banky, kde by bolo treba prijímať rýchle opatrenia. Podľa neho je potrebné zanalyzovať, do akej miery sa dá ešte fungovanie banky zefektívniť.priblížil svoju víziu nový viceguvernér. Hlavné priority však bude prispôsobovať tomu, aké portfólio bude spravovať.spresnil Ódor.Novým viceguvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) sa stal Ľudovít Ódor, ktorého do tejto funkcie v utorok vymenoval prezident SR Andrej Kiska. Stalo sa tak po tom, ako parlament schválil návrh Ministerstva financií SR na jeho vymenovanie.Podľa rezortu financií spĺňa Ódor všetky kritériá a podmienky na úspešný výkon funkcie viceguvernéra NBS.Ódor je ekonóm, v minulosti riadil Inštitút finančnej politiky (IFP), bol členom Bankovej rady NBS aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).