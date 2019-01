Pri druhom a ďalšom dieťati sa zvýši materská bez žiadosti

Sociálna poisťovňa materské prepočítava automaticky, bez podania žiadosti. Cieľom je to, aby dávky po pôrode druhého, prípadne ďalšieho dieťaťa neboli nižšie ako pri predchádzajúcich deťoch.

Bratislava 11. januára (TASR) - Tým matkám, ktorým bol priznaný nárok na materské v roku 2018 a tento nárok im prechádza aj do roku 2019, Sociálna poisťovňa v týchto dňoch prepočítava výšku dávky. Ide výlučne o dávky priznané pri tzv. reťazových pôrodoch, to znamená dávka pri druhom a ďalších deťoch, ak medzi pôrodmi matky iba poberali materské alebo čerpali rodičovskú dovolenku.



"Sociálna poisťovňa materské prepočítava automaticky, bez podania žiadosti. Cieľom je to, aby dávky po pôrode druhého, prípadne ďalšieho dieťaťa neboli nižšie ako pri predchádzajúcich deťoch. Mamičkám, ktorým bola dávka v roku 2018 vypočítaná z tzv. predpokladaného príjmu, poisťovňa porovnáva výšku materského s materským poskytovaným z toho istého nemocenského poistenia pri predchádzajúcich deťoch a v prípade, ak sa materské pri predchádzajúcich deťoch vyplácalo z vyššieho základu, od 1. januára 2019 im automaticky materské zvýši," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.



Zvýšenie sa týka tých mamičiek, ktoré od zániku nároku na predchádzajúce materské sú stále zamestnané u toho istého zamestnávateľa, do nástupu na novú materskú dovolenku iba poberali materské alebo čerpali rodičovskú dovolenku, materské pri novej materskej dovolenke sa určilo z predpokladaného príjmu z dôvodu, že v rozhodujúcom období nedosahovali príjem a predchádzajúce materské aj nové materské sú priznané z toho istého nemocenského poistenia.



Zvýšenie materského sa primerane vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby.



Sociálna poisťovňa predpokladá, že počas januára 2019 takto prepočíta a zvýši asi 1500 dávok materskej. Matky o tom dostanú z poisťovne písomné rozhodnutie.