Pri vymáhaní pokút od zahraničných vodičov nastal posun

Problém s vymáhaním pokút netrápi podľa ministra dopravy Árpáda Érseka len Slovensko, ale aj susedné Rakúsko.

Bratislava 8. júna (TASR) - Pri vymáhaní pokút za chýbajúce diaľničné známky od zahraničných vodičov nastal podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR výrazný posun. Na štvrtkovom (7. 6.) rokovaní Rady EÚ v Luxemburgu ministri dopravy deklarovali záujem vytvoriť čo najskôr jednotný európsky systém, ktorý umožní cezhraničnú výmenu dát o majiteľoch vozidiel. To podľa rezortu dopravy zabezpečí automatické posielanie pokút za diaľničné známky aj zahraničným vodičom vo všetkých krajinách, ktoré majú elektronický diaľničný systém.



"Veľmi ma teší, že v tejto otázke nastal posun a všetky štáty sa jednotne pozitívne vyjadrili k vymáhaniu pokút a urýchlenému zavedeniu systému na výmenu údajov v rámci štátov EÚ," priblížil minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Problém s vymáhaním pokút netrápi podľa jeho slov len Slovensko, ale aj susedné Rakúsko, ktoré zaviedlo elektronický systém v tomto roku. A tiež aj ďalšie štáty.



"Minister Érsek inicioval stretnutia na túto tému už v roku 2016 a Slovensko sa odvtedy aktívne zúčastňuje rokovaní o riešení tohto problému a naše pripomienky boli zapracované do textu smernice," doplnila hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.



Ďalším krokom pri presadení potrebných zmien budú podľa nej rokovania s európskym parlamentom pod taktovkou rakúskeho predsedníctva. To môže byť výhodou, keďže Rakúsko začalo využívať elektronické diaľničné známky. "Veríme, že rokovania v Bruseli prebehnú rýchlo, aby bolo možné tieto opatrenia čo najskôr uviesť do praxe," dodal Érsek.



Ministri dopravy členských štátov Európskej únie diskutovali na Rade EÚ v Luxembursku v rámci balíka mobility aj o zlepšení pracovných a sociálnych podmienok vodičov v cestnej doprave. "Našou snahou je nastavenie jasných, férových a jednotných pravidiel v rámci celej EÚ," konštatoval minister.



Slovenskou prioritou preto bude podľa neho vylúčenie tranzitu z pôsobnosti vysielania pracovníkov a prijatie výnimiek pre medzinárodnú dopravu. "Podporujeme aj výnimky na prespávanie vodiča v kabíne, až do momentu, kým nebude k dispozícii dostatok odstavných parkovísk," dodala Ducká.