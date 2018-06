Pri používaní platobných kariet je vhodné dbať na bezpečnosť

Sú krajiny, ktoré vývoz svojej meny do zahraničia limitujú či dokonca zakazujú.

Bratislava 7. júna (TASR) - Slováci platia v zahraničí stále viac kartami, počet platieb rastie medziročne o takmer 20 %. Podľa údajov Slovenskej sporiteľne o platbách kartami medzi dovolenkovými destináciami dominuje už tradične Chorvátsko, za ktorým nasleduje Taliansko a Španielsko.



"Pri používaní platobných kariet je však potrebné dodržiavať určité bezpečnostné zásady. Pred odchodom na dovolenku si skontrolujte platnosť karty, a to najmä limity, aktiváciu a podpis. Zoberte si aspoň dve platobné karty, ideálne rôznych kartových spoločností, z toho jednu embosovanú. Ak máte kreditku, zoberte si ju. V hoteli či autopožičovni vám debetná karta nemusí stačiť. Najmä pri cestách do exotickejších krajín si overte, či je karta v danej krajine akceptovaná, a čo je najdôležitejšie - platobnú kartu majte pri platení vždy pod dohľadom," radí Milan Bednár, vedúci denného bankovníctva a vkladov Slovenskej sporiteľne.



Podľa neho je vhodné si ku karte zároveň aktivovať cestovné poistenie, ako aj uloženie si telefónneho čísla klientskeho centra banky. Pri strate či krádeži karty pomôže.



Sú krajiny, ktoré vývoz svojej meny do zahraničia limitujú či dokonca zakazujú. Navyše, na Slovensku je možné zameniť naspäť na eurá len vybrané meny a aj tie len v bankovkách.



"Ak vám na konci dovolenky zostane nejaká hotovosť, môžete menšie sumy minúť na suveníry, väčšie zameniť naspäť na eurá ešte v danej krajine, prípadne si pár drobných nechať ako suvenír," radí Bednár.