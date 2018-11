Pri výbere zimných pneumatík si netreba všímať iba ich cenu

Pneumatiky by mali prejsť testami na troch povrchoch v 12 disciplínach.

Bratislava 10. novembra (TASR) - Pri výbere zimných pneumatík treba dbať na to, či prešli všetkými testami aj na snehu a mokrej vozovke a nevšímať si iba cenu. Pre TASR to uviedol Marek Kanderka zo spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.



Pneumatiky by mali prejsť testami na troch povrchoch v 12 disciplínach. "Skúša sa jazda na snehu a v rámci nej trakcia, brzdenie, ovládateľnosť, prípadne ešte slalom," vysvetlil Kanderka s tým, že aby pneumatika dostala certifikát kvality, musí prejsť aj testom jazdy na mokrej vozovke, v rámci ktorej sa skúša ovládateľnosť, jazda v kruhu a aquaplaning, jazda v zákrute a brzdenie. Rovnako by mala absolvovať aj jazdu na suchej vozovke, kde sa skúša ovládateľnosť, brzdenie, hlučnosť a kilometrová výdrž.



Podľa Kanderku by si mali kupujúci najviac všímať parametre ovládateľnosti na mokrej vozovke a na snehu, ale aj kilometrovú výdrž, stabilitu a chovanie opotrebovanej pneumatiky. "Neodporúčam kupovať jazdené pneumatiky. Pneumatika časom starne a jej guma tvrdne. Tým sa zhoršujú jej vlastnosti a ovládateľnosť najmä na mokrej vozovke a snehu," tvrdí Kanderka.



Závisí to aj od frekvencie používania, ale na zimných pneumatikách by vodiči nemali jazdiť viac ako štyri sezóny. "Výmena je nevyhnutná, keď sa dezén zjazdí na menej ako štyri milimetre," dodal Kanderka, podľa ktorého univerzálne celoročné pneumatiky stále nedosahujú úroveň kvalitných zimných pneumatík. Je to len určitá forma kompromisu pre miernejšiu zimu a leto.



"Pneumatiky sa ničia aj pri prezúvaní. Preto je lepšie ich obuť na druhú sadu diskov, či už plechových, alebo liatinových, ako ich dvakrát do roka z disku vyzúvať a nazúvať, vtedy dochádza k ich väčšiemu opotrebeniu," doplnil Kanderka.