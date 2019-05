Priame autobusové spojenie B. Štiavnice s Bratislavou chcú pozastaviť

Hneď potom, ako sa samospráva dozvedela o plánoch dopravcu, iniciovala stretnutie so zástupcami SAD Zvolen. Na ňom sa dozvedeli, že linka je dlhodobo nerentabilná, a preto ju plánujú zrušiť.

Banská Štiavnica 22. mája (TASR) - Spoje na diaľkovej linke Banská Štiavnica - Bratislava plánuje v priebehu júna dopravca SAD Zvolen pozastaviť na neurčitý čas. Dôvodom tohto kroku sú podľa dopravcu zvyšujúce sa náklady na prevádzku tejto linky. SAD Zvolen vo svojom stanovisku uvádza, že chce hľadať riešenie s miestnou a regionálnou samosprávou, ktoré by čo najviac vyhovovalo cestujúcej verejnosti.



"Mesto Banská Štiavnica patrí do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, preto hľadáme v spolupráci s predstaviteľmi mesta Banská Štiavnica a s predstaviteľmi Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) riešenie zabezpečenia spojov do a z Banskej Štiavnice," uviedol dopravca.



Zástupca primátorky Banskej Štiavnice Marián Zimmermann v tejto súvislosti uviedol, že hneď potom, ako sa samospráva dozvedela o plánoch dopravcu, iniciovala stretnutie so zástupcami SAD Zvolen. Na ňom sa dozvedeli, že linka je dlhodobo nerentabilná, a preto ju plánujú zrušiť. Takéto riešenie je však podľa jeho slov neprijateľné, a preto sa dohodli, že budú hľadať riešenie, ako spoje zachovať.



"Pripravia nám analýzu nákladov a ako vyzerá ten spoj v nákladoch a eurách. Koľko cestujúcich prevezie, v akých časoch a koľko sa dopláca," dodal Zimmermann s tým, že samospráva sa zároveň obrátila aj na BBSK. O budúcnosti spojov na tejto trase budú všetky zainteresované strany rokovať na spoločnom stretnutí v najbližších dňoch.



"Pre Banskú Štiavnicu ako takú je zrušenie týchto autobusových spojov neprijateľné. Banská Štiavnica je v roku 2019 hlavným mestom kultúry Slovenskej republiky a tento krok vôbec teraz nepotrebujeme. Naopak, potrebujeme, aby študenti, turisti a naši občania mohli z Banskej Štiavnice do Bratislavy a okolitých miest cestovať a jednoducho prísť. Keby sa tieto spoje zrušili, tak máme obmedzené možnosti," dodal Zimmermann.



Hovorkyňa BBSK Marcela Glevická uviedla, že kraj má snahu mesto v tejto otázke pomôcť. Možnosti kraja, ako pomôcť Banskej Štiavnici s dopravou, vyhodnotí podľa Glevickej kraj podľa presnejších dôvodov a dát od dopravcov.



"Na budúci týždeň mesto Banská Štiavnica zvolalo stretnutia, na ktoré pozvalo aj predstaviteľov BBSK. Určite sa kraj bude snažiť neodrezať domácich obyvateľov tejto turisticky atraktívnej destinácie od spojov. Ak je to v možnostiach kraja, bude presviedčať dopravcov, aby svoje rozhodnutie zvážili alebo minimálne oddialili, kým sa nájde alternatívne riešenie," dodala Glevická.