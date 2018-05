V tomto roku by chcelo Deutsche Bahn dosiahnuť presnosť príchodu ICE rýchlikov a Intercity súprav 82 %.

Berlín 15. mája (TASR) - Nemeckej železnici (Deutsche Bahn, DB) sa nedarí zvyšovať presnosť príchodu diaľkových rýchlikov do konečných staníc. V apríli prišlo do nich bez meškania len 76,5 %. Vedenie dopravného podniku o tom informovalo v utorok. Až 23,5 % v nich skončilo s meškaním najmenej päť minút. V uplynulom mesiaci dosiahla DB v tomto ukazovateli najhorší výsledok od apríla 2015.



„Úroveň presnosti“ nie je podľa vedenia spolkovej železnice uspokojivá. V tomto roku by chcelo dosiahnuť presnosť príchodu ICE rýchlikov a Intercity súprav 82 %. Najbližšie k cieľu bola vo februári s presnosťou 80,4 %.



V prímestskej a regionálnej doprave sa v marci dosiahol výsledok 94,6 %.