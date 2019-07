Pridanou hodnotou drevených domov je ekologická výstavba a likvidácia

Využitím suchej výstavby a dokončením odborníkmi nevznikajú neskoršie problémy známe z najmä svojpomocne postavených domov.

Bratislava 21. júla (TASR) - Pridanou hodnotou drevených domov je aj ekologický spôsob výstavby a likvidácie, v súlade s udržateľným rozvojom. Ich výstavba je náročnejšia na projektový proces a najmä na realizáciu. Musia byť totiž dodržané zásady, ktoré majú vplyv na stavebno-fyzikálne procesy v konštrukcii, aby slúžila účelu dlhé roky bez problémov. Približne 10 % všetkých dokončených domov je postavených montovanou technológiou s použitím dreva. TASR o tom informoval Inštitút pre pasívne domy s platformou Staviame z dreva.



Na pohľad jednoduchá montovaná stavba si vyžaduje správny návrh a precíznu realizáciu, preto je treba vybrať skúsené realizačné firmy s nevyhnutným personálnym a technickým zázemím. „V období moderných alternatívnych zdrojov tepla, chladu a regulačných systémov, je hlavnou výhodou montovaných stavieb z dreva ultranízka energetická náročnosť s relatívne nízkou akumulačnou schopnosťou,“ konštatovali. To, že sú montované stavby z dreva vhodné najmä na rekreačné bývanie, je podľa nich jeden z mýtov. Vytvárajú ich ľudia neznalí témy, ktorí s modernou montovanou stavbou neprišli do kontaktu.



V súvislosti s výstavbou odborníci uviedli, že použitím kvalitných a certifikovaných materiálov sa zvyšujú kvalita stavby a aj ich životnosť. „A tu narážame na problém slovenských spracovateľov dreva. Kontinuita rozvoja tohto hospodárskeho segmentu bola v minulom storočí u nás prerušená, drevársky priemysel a jeho produkty na Slovensku nie sú na požadovanej kvalitatívnej, objemovej a cenovej úrovni, a tak sa väčšina materiálov dováža z blízkeho zahraničia. Často sú tieto výrobky vyrobené zo slovenského dreva,“ upozornili. Slovenskí dodávatelia reziva majú podľa inštitútu a platformy problém s nedostatkom kvalitnej guľatiny a nie sú schopní dodávať väčšie objemy v požadovaných pevnostných triedach.



V údržbe domu postavenom inou technológiou a montovaného domu z dreva nie je zásadný rozdiel. „Moderné montované stavby z dreva si nechávajú postaviť ľudia, ktorí nechcú doma tráviť čas údržbou domu, ale venovať sa rodine a užívať si zdravé a ekologické bývanie,“ tvrdia experti. Využitím suchej výstavby a dokončením odborníkmi nevznikajú neskoršie problémy známe z najmä svojpomocne postavených domov. Patria medzi ne tepelné mosty, plesne v kútoch a okenných osteniach, nevetrané a vlhké priestory pre vodu v omietkach a sťahovanie sa do nevyzretého, vlhkého domu. Ďalšou komplikáciou je nezdravé vnútorné prostredie ako dôsledok nesprávne použitých stavebných materiálov, pri ktorých často rozhodovala najnižšia cena a nie vyhovujúce vlastnosti, uzatvárajú odborníci.