Prídavok na dieťa má od budúceho roka vzrásť o 0,61 eura na 24,95 eura

Bratislava 21. októbra (TASR) – Prídavok na dieťa by sa mal od budúceho roka mierne zvýšiť. Ministerstvo práce predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia na zvýšenie prídavku na dieťa, príplatku k tejto dávke, ako aj príspevku na nákup školských pomôcok pre prvákov.



Tieto dávky sa pre rodiny s deťmi zvyšujú kvôli rastu životného minima. Od 1. januára budúceho roka suma prídavku na dieťa vzrastie z 24,34 eura na 24,95 eura, výška príplatku k prídavku na dieťa stúpne o 0,29 eura na 11,70 eura a výška sumy a príspevok pre rodičov prvákov vzrastie zo 100 eur na sumu 102,5 eura.



Ministerstvo práce uviedlo, že toto opatrenie bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s nezaopatrenými deťmi, resp. na ich príjmy. V budúcom roku by sa zvýšenie malo dotknúť 650.509 poberateľov a 1,09 milióna detí, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa. Príplatok k prídavku by sa mal týkať 2580 detí a približne 59.300 detí by sa mal týkať zvýšený prídavok na dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.



Celkovo si valorizácia týchto dávok v budúcom roku vyžiada zo štátnej kasy 364.993 eur.