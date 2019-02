Priemerná cena bytov v závere roka 2018 stúpla o 3,4 %

Medzi štvrťrokmi sa najviac zvýšila priemerná ponuková cena 5-izbových bytov (o 8 %) zásluhou výraznejšieho rastu ich priemerných cien najmä v Bratislavskom kraji a Žilinskom kraji.

Bratislava 5. februára (TASR) - Priemerná cena bytov vo 4. štvrťroku 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástla o 3,4 %. Priemerná cena domov poklesla menej (o 0,2 %), ako bolo zvykom v záveroch predchádzajúcich rokov. Uvádzajú to v komentári analytici Národnej banky Slovenska.



Medzi štvrťrokmi sa najviac zvýšila priemerná ponuková cena 5-izbových bytov (o 8 %) zásluhou výraznejšieho rastu ich priemerných cien najmä v Bratislavskom kraji a Žilinskom kraji, kde sa v ponuke objavili zrejme aj lukratívnejšie nehnuteľnosti. Najmenej stúpla priemerná cena jednoizbových bytov (o 0,5 %).



Priemerná cena bývania vo väčšine krajov (okrem Košického kraja) na konci roka 2018 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom rástla. "V absolútnom vyjadrení sa najvýraznejšie zvýšila priemerná cena bývania oproti predchádzajúcemu štvrťroku v Bratislavskom kraji(o 66 eur za meter štvorcový (m2)) a najmenej v Banskobystrickom kraji (o 9 eur/m2). V Košickom kraji došlo k jej poklesu o 42 eur/m2,“ uvádzajú analytici. Dodávajú, že na medziročnej báze najviac stúpla priemerná cena bývania v Nitrianskom kraji (o 23,2 %) a najmenej v Bratislavskom kraji (o 5,9 %), čo prispelo k stlmeniu medziročného rastu za celé Slovensko.



Pretrvávajúci značný dopyt po bývaní a rednúca ponuka najmä bytov bude i v ďalších štvrťrokoch tlačiť na rast cien bývania. Ten budú do určitej miery tlmiť finančné možnosti záujemcov o obstaranie bývania.



Vo 4. štvrťroku 2018 sa zväčšil rozptyl dostupnosti bývania medzi slovenskými krajmi. Zhoršila sa dostupnosť bývania najmä v Nitrianskom kraji, Trenčianskom kraji a Prešovskom kraji. „Naopak, náznak zlepšenia dostupnosti bývania na konci roka 2018 vzhľadom na doterajšiu históriu bol zaznamenaný v Košickom kraji, Trnavskom kraji a Banskobystrickom kraji,“ konštatovali analytici.



Dostupnosť bývania podľa nich vo veľkej miere závisí od dostupnosti úverov. Za predpokladu ponechania všetkých parametrov pri výpočte mesačnej splátky úveru rovnakých a pri zmene len úrokovej sadzby na úver o pol percentuálneho bodu by sa mesačná splátka úveru na nehnuteľnosť o výmere 60 m2 aktuálne zvýšila od zhruba 8 eur v Banskobystrickom kraji (z asi 160 eur) až po približne 20 eur v Bratislavskom kraji (z asi 410 eur), priblížili teoretický predpoklad analytici.



V prípade bytov by sa za podobných podmienok aktuálne zvýšila mesačná splátka od zhruba 9 eur v Trenčianskom kraji (z približne 210 eur) až po takmer 21 eur v Bratislavskom kraji (zo zhruba 460 eur).



Podľa dostupných údajov bol koniec roka 2018 v znamení výrazných aktivít na slovenskom trhu s bývaním a naďalej rastúcich cien. Ďalšia fáza sprísnenia prístupu k úverom od začiatku roka 2019 môže znížiť počet úspešných žiadateľov o úver. To by mohlo prispieť aj k spomaleniu medziročného rastu priemernej ceny bývania v nasledujúcich štvrťrokoch, uzatvárajú analytici.