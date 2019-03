Brazílsky výrobca lietadiel Embraer sa vlani prepadol do straty

Tretí najväčší výrobca komerčných lietadiel na svete oznámil, že čistá strata za rok 2018 dosiahla 154,40 milióna eur.

Brazílsky výrobca lietadiel Embraer, ktorý je momentálne v procese čiastočného prevzatia americkým Boeingom, oznámil za minulý rok stratu v prepočte vyše 154 miliónov eur. Ako dôvod spoločnosť uviedla pokles dopytu po jej firemných lietadlách.



Tretí najväčší výrobca komerčných lietadiel na svete oznámil, že čistá strata za rok 2018 dosiahla 669 miliónov realov (154,40 milióna eur). V roku 2017 zaznamenala zisk 850,7 milióna realov.



Za minulý rok dodala spoločnosť zákazníkom 90 komerčných lietadiel, zatiaľ čo v roku 2017 to bolo 101 lietadiel. V prípade firemných lietadiel ich dodala 91, pričom pôvodne počítala s dodávkou 105 až 125 firemných lietadiel.



Za 4. kvartál minulého roka evidovala spoločnosť Embraer stratu 78,1 milióna realov oproti zisku 132 miliónov realov vo 4. štvrťroku 2017. Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 409,5 milióna realov. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa prepadol o 39 %. Za celý rok 2018 dosiahol tento zisk 1,71 miliardy realov, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená pokles o 25 %.



Minulý rok sa Embraer dohodol s Boeingom na predaji 80-percentného podielu vo svojej divízii komerčných lietadiel, čo akcionári odsúhlasili koncom februára. Podľa vedenia Embraeru firma potrebuje peniaze, aby mohla začať riešiť vysoký dlh a pokračovať v omnoho lepšej pozícii.



Americká spoločnosť kontraktom zasa posilní svoju pozíciu voči európskemu konkurentovi Airbus v oblasti výroby lietadiel do 150 miest. Airbus totiž vlani kúpil kontrolný podiel v programe produkcie regionálnych lietadiel CSeries kanadskej spoločnosti Bombardier. Aj v prípade týchto strojov ide o menšie lietadlá s počtom miest do 150.