Český výrobca kožených tašiek po úspechu doma mieri do sveta

Výrobcovi tašiek, firme Brašnářství Tlustý a spol., sa vyplatila stávka na sociálne siete, ktoré teraz využíva aj na oslovenie zákazníkov v cudzine.

Praha 14. júla (TASR) - Moderné technológie a ručná výroba nemajú na prvý pohľad veľa spoločného. Ale český projekt, ktorý pôvodne vznikol na podporu pražskej dielne Romana Tlustého a stal sa firmou s ročným obratom 25 miliónov korún (964.357,35 eur), svedčí o tom, že môžu spoločne dosiahnuť úspech. Výrobcovi tašiek, firme Brašnářství Tlustý a spol., sa vyplatila stávka na sociálne siete, ktoré teraz využíva aj na oslovenie zákazníkov v cudzine, uviedol portál lidovky.cz.



Dielňu, ktorá vyrába tašky a kabelky za ceny okolo 10.000 Kč, by asi v zapadnutej ulici v pražských Vršoviciach nikto nehľadal. Napriek tomu si jej produkty od roku 2013 kúpilo vyše 35.000 zákazníkov a jej 25 remeselníkov ročne a ručne vyrobí 10.000 až 15.000 kožených výrobkov.



Po úspechu v Česku plánuje firma expandovať do sveta. A rovnako ako na domácom trhu, tak aj v tomto prípade to chce dosiahnuť cez internet. Riaditeľ Ivan Petrův stávke na sociálne siete verí. "Svet je predsa len globálna dedina," skonštatoval.



"Učíme sa za pochodu a už máme prvé stovky zákazníkov z rôznych kútov sveta. Všetko cez Facebook. V angličtine a nemčine máme pochopiteľne aj webové stránky a hlavne servis," opísala dianie vo firme Veronika Kohoutová.



Brašnářství Tlustý plánuje naďalej vyrábať v pražských Vršoviciach, aj keď je aktuálnym trendom mať doma dizajn a "špinavú prácu" odsunúť niekam na Východ.



Zákazníci si môžu pri jednotlivých modeloch vybrať farbu usne aj podšívky, šitie, počet vreciek alebo požiadať o iný zaujímavý detail. Najžiadanejším modelom je vraj tzv. business messenger. Do takejto tašky sa zmestí 13-palcový notebook a jeho cena začína od 14.000 Kč. Za aktovku v plnej výbave si firma účtuje 20.000 Kč. Záruka je pritom doživotná. Stačí poškodenú tašku poslať do vršovickej dielne a remeselníci ju zadarmo opravia.



Hoci sa firma špecializuje na módne doplnky, označenie módna značka tu počujú neradi. "Neobmieňame kolekciu každú sezónu. Neženieme sa na prehliadky a móla," tvrdí Kohoutová.



Brašnářství Tlustý a spol. založili Ivan Petrův spolu s Romanom Tlustým v roku 2013. Remeselník s drobnou opravárenskou dielňou si vtedy nevedel rady s podnikaním a obrátil sa na kamaráta, vtedy podnikateľa v IT.



"Všetci nám predpovedali, že skrachujeme. Hovorili, že sme blázni, že tu sú plné kontajnery tovaru z Číny a z Turecka. Pýtali sa: Vy chcete v Česku vyrábať vlastné veci z drahých materiálov? Komu to budete predávať? Napriek tomu sa nám to podarilo," pochvaľuje si dnes Petrův.



Remeselník, podľa ktorého sa podnik volá, už ale vo firme nefiguruje. Partneri sa nedohodli na jej fungovaní a pred dvoma rokmi sa rozišli.