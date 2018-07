Firma Vigour SK žiada investičnú pomoc, viac ako 800 000 eur

Investičnú pomoc spoločnosť formou úľavy na dani z príjmu, ako aj vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

Bratislava 1. júla (TASR) - Bratislavská firma Vigour SK, s. r. o., požaduje poskytnutie investičnej pomoci vo výške 817.236 eur na vybudovanie nového centra strategických služieb v Prešove. Vyplýva to zo zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.



"Realizácia investičného zámeru s investíciou v nominálnej výške 424.735 eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2018. Oprávnené mzdové náklady dosahujú výšku 3,66 milióna eur. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ do konca roku 2018 vytvorí 75 nových pracovných miest," spresnil rezort hospodárstva.



Investičnú pomoc spoločnosť žiada vo forme úľavy na dani z príjmu v nominálnej výške 367.236 eur, ako aj vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v celkovej nominálnej výške 450.000 eur na všetky nové pracovné miesta, teda 6000 eur na jedno vytvorené nové pracovné miesto.



Základné imanie prijímateľa investičnej pomoci vo výške 6640 eur je splatené v plnej výške. Je tvorené vkladom dvoch spoločníkov, a to Vigour, a. s., Praha, (vklad 2656 eur) a Unicorn Systems SK, s. r. o., Bratislava (vklad 3984 eur).