IKEA na konci roka zatvorí svoju jedinú továreň v USA

Washington/Štokholm 16. júla (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant IKEA oznámil, že na konci roka zatvorí svoju jedinú továreň v USA a zruší tak 300 pracovných miest. Podľa spoločnosti je totiž z hľadiska nákladov pre ňu efektívnejšie vyrábať tieto produkty v Európe a dovážať ich do USA.



Najväčší predajca nábytku na svete, známy aj svojimi švédskymi mäsovými guľkami a niekedy nezrozumiteľnými návodmi na montáž, uviedol, že náklady na vstupné suroviny boli v USA príliš vysoké v porovnaní so závodmi v Európe, čo znamená, že výrobné ceny v americkej továrni v meste Danville v južnej Virgínii boli "výrazne vyššie".



Bert Eades, manažér amerického závodu v tejto súvislosti uviedol, že firma urobila všetko preto, aby zlepšila a udržala konkurencieschopnosť závodu v Danville, ale súčasné náklady a podmienky to neumožňujú.



Továreň, ktorá začala v roku 2008 vyrábať drevené police a skladovacie systémy pre americký a kanadský trh, sa zatvorí v decembri.



Eades dodal, že spoločnosť bude v nasledujúcich mesiacoch spolupracovať s úradmi práce a agentúrami USA, aby podporila zamestnancov pri hľadaní nových pracovných miest.



IKEA má výrobné jednotky na 24 miestach v deviatich krajinách a zamestnáva v nich približne 20.000 ľudí.