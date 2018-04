Japonskí výrobcovia kondómov sa už pripravujú na olympiádu v Tokiu

Vidia v nej príležitosť predstaviť svoj inovatívny produkt.

Tokio 7. apríla (TASR) - Japonskí výrobcovia kondómov sa už pripravujú na olympijské hry (OH) v Tokiu v roku 2020. Vrcholné športové podujatie bude pre nich ideálnou príležitosť predstaviť svoje rekordne tenké produkty.



Celé roky sa na olympiádach rozdávajú športovcom zadarmo kondómy v snahe podporiť bezpečný sex. Táto tradícia poskytuje výrobcom jedinečné marketingové možnosti.



Japonskí producenti kondómov dúfajú, že najbližšia letná olympiáda v Tokiu bude pre nich príležitosťou predstaviť zákazníkom to, čo považujú za svoju inováciu, ktorá si zaslúži "zlatú medailu" - ultratenký kondóm s hrúbkou len 0,01 milimetra (mm).



Okrem toho, že ide o mimoriadne tenký kondóm, jeho ďalším plusom je fakt, že je vyrobený z polyuretánu, teda z materiálu vhodného pre ľudí alergických na latex, z ktorého sa vyrába väčšina kondómov.



"Jedine japonské spoločnosti aktuálne vyrábajú tenké kondómy s hrúbkou od 0,01 - 0,02 mm," povedal Hiroši Jamašita, vedúci manažér a hovorca spoločnosti Sagami Rubber Industries, popredného japonského výrobcu kondómov. "Považujeme to (OH v Tokiu) za mimoriadne cennú príležitosť oboznámiť svet s japonskou špičkovou technológiou."



Kondómy sú už dávno najpopulárnejšou metódou antikoncepcie v Japonsku. Antikoncepčné tabletky neboli na tunajšom trhu dostupné až do roku 1999.



Japonskí výrobcovia kondómov však v súčasnosti zaostávajú za svojimi súpermi na medzinárodnej scéne, ako sú britský Durex a americká firma Trojan, dvaja najväčší producenti. Japonský výrobca Okamoto Industries, ktorý predtým patril austrálskej firme Ansell, je tretím najväčším producentom kondómov a ďalšia japonská firma Sagami je štvrtá.



Firmu Sagami založila v roku 1934 Saku Matsukawa, aby pomohla japonským ženám zabrániť nežiaducemu tehotenstvu v čase, keď krajina zápasila s chudobou a nedostatkom potravín.



Po dekádach popularity sa však jej odbyt v Japonsku začal v novom tisícročí znižovať, čiastočne aj kvôli starnutiu obyvateľstva a rastúcemu počtu mladých ľudí, ktorí žijú sami.



Sagami preto hľadala spôsoby, ako oživiť rast predaja, a vyvinula kondóm s hrúbkou len 0,01 mm, ktorý uviedla na miestny trh v roku 2013. Jej tržby odvtedy stúpajú.



Podľa nepotvrdených údajov japonské spoločnosti vyrobili približne 417 miliónov kondómov v roku 2016.



"Očakávame, že naše výrobky budú vysoko cenené na olympijských hrách," povedal Tomonori Hajaši, marketingový manažér spoločnosti. Nepochybuje o tom, že zahraniční návštevníci, ktorí sa zúčastnia na olympiáde, ocenia japonské ultratenké kondómy.