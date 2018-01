Koncern General Electric uvažuje o rozdelení

V tejto súvislosti sa uvažuje o vyčlenení veľkých divízií do samostatných firiem kótovaných na burze.

New York 16. januára (TASR) - Americký priemyselný konglomerát General Electric (GE) sa zrejme rozdelí.



Výkonný riaditeľ a prezident GE John Flannery uviedol, že koncern prehodnocuje svoju stratégiu a štruktúru. V tejto súvislosti sa uvažuje o vyčlenení veľkých divízií do samostatných firiem kótovaných na burze. GE predtým oznámil rozsiahle odpisy v segmente finančných služieb.



"Hľadáme najlepšiu štruktúru pre naše portfólio, aby sme maximalizovali potenciál našich obchodov," uviedol Flannery, ktorý stojí na čele koncernu od leta. Investorom prisľúbil, že na jar oznámi výsledky prehodnocovania. Výsledky posledných rokov Flanneryho utvrdili v názore, že je potrebné pokračovať v prestavbe koncernu.



Konglomerát sa už od finančnej krízy snaží sústrediť na priemyselné sektory. Nedávno však GE nevyšli drahé stávky na ropu a plyn, čo malo negatívny vplyv na výsledky koncernu. Flannery predstavil plán reštrukturalizácie, podľa ktorého by sa GE mal sústrediť na tri kľúčové oblasti - leteckú dopravu, energetiku a zdravotnícke technológie. V novembri znížil dividendu o polovicu a ohlásil predaj častí koncernu v hodnote 20 miliárd USD (16,35 miliardy eur).



Koncern v utorok oznámil, že v súvislosti s poisťovacím portfóliom divízie GE Capital vo 4. kvartáli odpísal 6,2 miliardy USD po zdanení.



(1 EUR = 1,2230 USD)