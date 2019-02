Lego plánuje viac ako zdvojnásobiť počet svojich obchodov v Číne

Spoločnosť Lego plánuje rozšíriť svoju sieť obchodov zo súčasných 60 na približne 140 obchodov v 30 rôznych čínskych mestách do konca roka.

Peking 2. februára (TASR) - Dánsky výrobca známej stavebnice Lego plánuje tento rok viac ako zdvojnásobiť počet svojich obchodov v Číne. Bude to jeho najväčšia expanzia, keďže dopyt po farebných plastových kockách neovplyvnilo ani spomalenie čínskej ekonomiky.



Vzhľadom na klesajúci alebo stagnujúci predaj na hlavných trhoch v západnej Európe a USA, je Čína stále svetlým bodom pre Lego. Aj keď tu stále zápasí s kópiami svojej legendárnej stavebnice, napriek tomu, že vláda v Pekingu oznámila, že podnikne kroky na zmiernenie tohto problému.



Spoločnosť Lego plánuje rozšíriť svoju sieť obchodov zo súčasných 60 na približne 140 obchodov v 30 rôznych čínskych mestách do konca roka.



Generálny riaditeľ Niels B. Christiansen uviedol, že napriek spomaľovaniu ekonomiky jeho spoločnosť neregistruje žiadnu stagnáciu na čínskom trhu s hračkami.



Čínske hospodárstvo vlani dosiahlo najpomalšie tempo rastu za 28 rokov. Obchodná vojna Pekingu so Spojenými štátmi a rastúci objem dlhu vyvolávajú obavy z ďalšej straty dynamiky druhej najväčšej svetovej ekonomiky v tomto roku.



Čínsky trh hračiek a hier má hodnotu 31 miliárd USD (27,02 miliardy eur) a podieľa sa menej ako 10 % na celkových tržbách spoločnosti Lego. Dôležitosť tohto trhu však stúpa. Lego preto koncom roka 2016 otvorilo továreň južne od Šanghaja, keďže čínski rodičia prestali klásť hlavný dôraz na disciplínu a prikláňajú sa viac k slobodnej hre.



"Až 95 % čínskych rodičov chce, aby sa ich deti viac hrali a majú záujem poskytnúť im vysoko kvalitné hračky," povedal Christiansen.



Dánska firma plánuje otvoriť svoj tretí vlajkový obchod v Pekingu v marci tohto roka a pokračovať v partnerstve s čínskym internetovým gigantom Tencent. Neposkytla však žiadne informácie o financiách v súvislosti s plánmi na otvorenie 80 nových obchodov.



Lego dosiahlo určitý úspech v boji s porušovaním autorských práv v Číne, ale kópie jeho stavebnice zostávajú veľkým problémom, napriek vyhláseniam vlády.



"Je jasné, že Čína má ambíciu urobiť niečo s týmto problémom, ale ešte sme nevideli výsledky," povedal Christiansen.



Lego vyhralo dva súdne spory týkajúce sa autorských práv v Číne. Ale takéto procesy trvajú veľmi dlho a aj po vynesení rozsudku vedie od slov k činu dlhá cesta, dodal.



(1 EUR = 1,1471 USD)