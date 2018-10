Nemecký chemický koncern chce rozšíriť spoluprácu s čínskym Sinopecom

Šéf BASF Martin Brudermüller v lete po najnovších reformách pekinskej vlády oznámil, že plánuje miliardovú investíciu v južnej Číne.

Ludwigshafen 30. októbra (TASR) - Nemecký chemický koncern BASF rozšíri spoluprácu s čínskou plynárenskou a ropnou spoločnosťou Sinopec. Partneri plánujú vybudovať v meste Nan-ťing veľkú kapacitu s ročným výkonom jeden milión ton etylénu.



BASF o tom informoval podľa portálu FAZ.net v pondelok. Prvá štúdia o realizovateľnosti zámeru má byť hotová do konca tohto roku. Etylén je dôležitou surovinou pre výrobu plastických materiálov. Koncerny sa chcú zamerať aj na výrobu komponentov na autobatérie pre rýchlorastúci čínsky trh. BASF a Sinopec majú od roku 2000 spoločný podnik BASF-YPC. Vlani dosiahol výnosy 2,65 miliardy eur.



Sinopec v Nan-ťingu, ktorý je vzdialený od Šanghaja asi 300 kilometrov, vyrába ročne tri milióny ton kvalitných chemikálií a polymérov pre domáci trh.



Šéf BASF Martin Brudermüller v lete po najnovších reformách pekinskej vlády oznámil, že plánuje miliardovú investíciu v južnej Číne. Reformy teraz umožňujú zahraničným investorom realizovať veľké projekty v ďalších odvetviach ekonomiky, napríklad v energetike.



BASF by mal podľa Brudermüllera investovať v krajine do roku 2030 okolo 10 miliárd USD (8,79 miliardy eur). Ak sa zámer uskutoční, bude to najväčšia investícia v histórii koncernu.