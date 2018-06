VIDEO: Novootvorený závod Minebea v Košiciach zamestná 1100 ľudí

Výstavba závodu pri košickom letisku trvala necelých desať mesiacov. Firma má zatiaľ prvé desiatky zamestnancov, v najbližšom období začne nábor nových pracovníkov.

Košice 15. júna (TASR) – Nový výrobný závod firmy Minebea Slovakia, s. r. o., v piatok slávnostne otvorili v Košiciach. Podnik zamestná zhruba 1100 pracovníkov, jeho súčasťou bude aj vývojové a výskumné centrum. Orientovať sa bude na automobilový sektor. Japonský investor MinebeaMitsumi plánuje v nadchádzajúcich rokoch celkové investície za viac ako 60 miliónov eur.



Spustenie výroby sa plánuje v niekoľkých etapách. "Budeme tu vyrábať pohonné systémy, BLDC motory, senzory a komponenty, predovšetkým pre automobilový priemysel, a to vo veľkým množstvách. Svoje uplatnenie tu nájde aj nový technický vývoj," uviedol generálny riaditeľ Minebea Slovakia a výkonný riaditeľ spoločnosti Minebea Europe Jörg Hoffmann.







MinebeaMitsumi dosiaľ svoje výrobky vyrábala najmä v Ázii, ktoré následne dovážala do Európy. Košickým závodom spoločnosť posilňuje svoje postavenie v Európe. Vývoju a výskumu sa venuje centrum spoločnosti v Nemecku, podľa Hoffmanna však už má problémom nájsť vhodných odborníkov. "Technická univerzita v Košiciach je schopná pripraviť ľudí, ktorých potrebujeme," konštatoval Hoffmann.



Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) označil investíciu za dobrú správu pre Košice i celé Slovensko. Zvýraznil plánované vybudovanie výskumno-vývojového centra. "Na to sme nesmierne hrdí, pretože našou snahou je prinášať na Slovensko investície s vysokou pridanou hodnotou a zapájať aj naše univerzity a mladých výskumníkov do týchto procesov. Toto je vizitka, ktorej sa dostalo Slovenskej republike," povedal pre novinárov.



Výstavba závodu pri košickom letisku trvala necelých desať mesiacov. Firma má zatiaľ prvé desiatky zamestnancov, v najbližšom období začne nábor nových pracovníkov. Prezident MinebeaMitsumi Yoshihisa Kainuma uviedol, že závod chcú dať do plnej prevádzky čo najskôr a spoločnosť by v budúcnosti chcela jeho ďalšie rozšírenie.



Na vybudovanie závodu a vytvorenie pracovných miest slovenská vláda vlani schválila investičnú pomoc vo výške takmer 20 miliónov eur.



Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) pre novinárov konštatoval, že Slovensko už nie je len montážna dielňa, ale prichádzajú sem aj investície s vyššou a vysokou pridanou hodnotou, a to aj do výskumu a vývoja.



"Druhá pozitívna informácia je, že títo investori neprichádzajú už len na západ Slovenska, ale aj na východ, stred a juh Slovenska. A som veľmi rád, že v najbližšom období budeme môcť informovať o ďalších investíciách, ktoré na Slovensko prichádzajú," povedal.