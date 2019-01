Produkcia ocele vo svete vzrástla vlani takmer o 5 %

Podľa združenia, ktorého členovia sa na celkovej produkcii podieľajú zhruba 85 %, dosiahla produkcia ocele vo svete vlani takmer 1,809 miliardy ton.

Londýn 25. januára (TASR) - Produkcia ocele vo svete vzrástla v minulom roku takmer o 5 %, pričom produkcia v Číne, ktorá je najväčším výrobcom ocele na svete, zaznamenala rast o viac než 6 %. Uviedlo to v piatok Svetové združenie ocele (worldsteel).



Podľa združenia, ktorého členovia sa na celkovej produkcii podieľajú zhruba 85 %, dosiahla produkcia ocele vo svete vlani takmer 1,809 miliardy ton. To predstavuje rast o 4,6 %. V prípade Číny vzrástla o 6,6 % na 928,3 milióna ton.



V Indii, ktorá je druhým najväčším producentom ocele na svete, sa výroba tejto suroviny zvýšila o 4,9 % na 106,5 milióna ton. V svetovej trojke Japonsku klesla o 0,3 % na 104,3 milióna ton. Z regiónov zaznamenali rast všetky, až na Európsku úniu. Tento región evidoval pokles produkcie ocele o 0,3 % na 168,1 milióna ton.



Spojené štáty, ktoré sú štvrtým najväčším producentom ocele na svete, vyprodukovali 86,7 milióna ton ocele. To znamená rast o 6,2 %. Čiastočne k tomu prispel vysoký ekonomický rast a čiastočne vysoké dovozné clá na zahraničnú oceľ, ktoré minulý rok uvalil prezident Donald Trump vo výške 25 %.