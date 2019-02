Rusal po zrušení sankcií rokuje so západnými zaisťovňami

Oznámili to predstavitelia ruskej národnej zaisťovne RNRC.

Moskva 18. februára (TASR) - Ruský koncern Rusal, druhý najväčší výrobca hliníka na svete, rokuje so západnými spoločnosťami o obnovení zaistenia svojich rizík po tom, ako USA zrušili sankcie voči skupine. Oznámili to predstavitelia ruskej národnej zaisťovne RNRC.



Americká administratíva 28. januára zrušila sankcie proti Rusalu a ďalším podnikom magnáta Olega Deripasku. Natalia Karpová, zástupkyňa generálneho riaditeľa RNRC, v pondelok povedala, že Rusal teraz vedie rokovania so západnými zaisťovňami po zrušení sankcií. Nemenovala však žiadnu zo zúčastnených spoločností.



Podľa dvoch zdrojov, ktoré sú oboznámené so situáciou, je primárnou poisťovňou Rusalu Ingosstrach, jedna z najväčších ruských poisťovní. Ingosstrach pred uvalením sankcií, 6. apríla minulého roka, poisťoval Rusal spolu so západnými zaisťovňami.



RNRC bola zriadená ruskou centrálnou bankou najmä na poskytnutie zaistenie firmám, ktoré nemôžu využívať západných poskytovateľov týchto služieb po uvalení prvých sankcií proti Moskve v roku 2014 za anexiu Krymu a podporu ukrajinských separatistov.



Zrušenie sankcií voči Deripaskovým firmám je však stále sporné, keďže americkí demokratickí kongresmani oznámili, že s týmto rozhodnutím nie sú spokojní.



Ak sa Rusalu podarí presvedčiť západných zaisťovateľov, aby opäť zdieľali riziká spolu s Ingosstrachom, RNRC je pripravená podieľať sa 20 percentami na tomto zaistení so západnými firmami, uviedol v pondelok šéf ruskej zaisťovne Nikolaj Galušin.