Vedenie Rusalu odchádza, aby USA zrušili sankcie proti koncernu

Moskva 24. mája (TASR) - Ruský hlinikársky koncern Rusal sa lúči so svojím vedením. Týmto spôsobom chce dosiahnuť zrušenie sankcií USA. Šéfka firmy Alexandra Bouriko už odstúpila, uviedol vo štvrtok Rusal. Ďalších sedem členov správnej rady oznámilo, že odídu na konci júna.



Rusal je cieľom sankcií USA, ktoré majú zasiahnuť spojencov ruského prezidenta Vladimira Putina. Medzi nimi sa nachádza aj hlavný akcionár Rusalu Oleg Deripaska, ktorého odchod zo správnej rady už bol oznámený, Dôvodom sankcií bolo zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.



Tieto sankcie platia od začiatku apríla. Zákazníci Rusalu angažovaní v USA podľa nich nebudú môcť od ruského koncernu v budúcnosti nakupovať hliník. Ich oznámenie spôsobilo prudký nárast cien hliníka a poplach vo viacerých odvetviach. Americké ministerstvo financií ich následne zmiernilo. Teraz majú zákazníci Rusalu čas do 23. októbra, aby prerušili obchodovanie s koncernom, pôvodne to mali urobiť do začiatku mája. Ministerstvo zároveň prisľúbilo zrušenie sankcií, ak sa Deripaska vzdá kontroly nad Rusalom.