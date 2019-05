Siemens oslavuje, výsledky spoločnosti prekonali očakávania

Koncern potvrdil celoročný výhľad na prebiehajúci fiškálny rok. Zisková marža priemyselných operácií by mala dosiahnuť 11 % až 12 % a zisk na akciu by mal byť 6,30 eura až 7 eur.

Mníchov 8. mája (TASR) - Siemens zaznamenal v 2. kvartáli (do 31. marca) fiškálneho roka 2018/19 solídne výsledky. Upravený prevádzkový zisk z priemyselných aktivít prekonal očakávania.



Tržby nemeckého priemyselného konglomerátu za tri mesiace od januára do marca medziročne stúpli o 4 % na 20,94 miliardy eur, čo bolo v súlade s prognózami trhu. Objednávky sa zvýšili približne o 6 % na 23,6 miliardy eur. Prevádzkový zisk vzrástol o 7 % na 2,4 miliardy eur, pričom analytici očakávali 2,24 miliardy eur.



Čistý zisk mierne klesol na 1,8 miliardy eur z 1,95 miliardy eur v rovnakom období vlani. Experti však počítali s výraznejším znížením.



Koncern potvrdil celoročný výhľad na prebiehajúci fiškálny rok. Zisková marža priemyselných operácií by mala dosiahnuť 11 % až 12 % a zisk na akciu by mal byť 6,30 eura až 7 eur.



"Opäť sme v tomto kvartáli splnili svoje sľuby, a dokonca sme prekonali očakávania v mnohých oblastiach," uviedol šéf Siemensu Joe Kaeser. "Teraz vstupujeme do novej éry, aby sme sa stali ešte silnejšími," doplnil.



Siemens sa nachádza v prestavbe a mení svoju štruktúru. V utorok (7. 5.) oznámil, že vydelí svoju elektrárenskú divíziu, ktorá zápasí s problémami a ktorá vstúpi na burzu ako samostatná firma.