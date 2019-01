Zisk Colgate-Palmolive vzrástol o takmer 90 %

Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk Colgate-Palmolive na akciu vo 4. kvartáli minulého roka 74 centov.

New York 25. januára (TASR) - Americká spoločnosť Colgate-Palmolive oznámila za 4. kvartál rast zisku o takmer 90 %, napriek poklesu tržieb. Výsledky ovplyvnil fakt, že v poslednom kvartáli predchádzajúceho roka zaťažili firmu vyššie jednorazové náklady.



Svetový výrobca spotrebného tovaru uviedol, že za 4. kvartál minulého roka dosiahol čistý zisk 606 miliónov USD (534,11 milióna eur), čo na akciu predstavuje 70 centov. Medziročne to znamená rast takmer o 88 %. Výsledky do veľkej miery ovplyvnili vyššie náklady spoločnosti v závere roka 2017 spojené s firemným programom podpory rastu a daňovou reformou.



Bez započítania jednorazových položiek dosiahol zisk Colgate-Palmolive na akciu vo 4. kvartáli minulého roka 74 centov. V medziročnom porovnaní to znamená pokles upraveného zisku na akciu o jeden cent, výsledok však stále prekonal odhady analytikov. Tí počítali s poklesom upraveného zisku na 73 centov na akciu.



Tržby klesli o 2 % na 3,81 miliardy USD. Aj v tomto prípade napriek poklesu prekonali odhady ekonómov, keďže tí očakávali pokles tržieb na 3,77 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1346 USD)